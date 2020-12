Návrat žiakov do škôl by privítali okrem detí, rodičov, učiteľov aj odborníci z oblasti zdravotníctva a dokonca aj niektorí politici. Minister školstva Branislav Gröhling (46) však ani na druhý pokus nepochodil na ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ) s návrhom, aby sa školy otvorili. Prezidentka Zuzana Čaputová (47) poslala ministrom jasný odkaz.

Gröhling prišiel na rokovanie ÚKŠ s plánom, ako deti vrátiť do škôl. Jeho súčasťou boli možnosti, ako znížiť v školách riziko infikovania sa koronavírusom. Navrhol, aby sa počas víkendu na niektorých školách uskutočnilo pilotné testovanie žiakov: „Potom by sme sa pozreli na to, ako to funguje a vedeli by sme to upraviť.“

Jeho plán však podľa ministra vnútra Romana Mikulca (48) treba doriešiť technicky aj legislatívne. Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (46) sa obáva hlavne možného šírenia koronavírusu: „V tejto situácii urobiť uvoľnenie opatrení a pustiť deti do škôl by znamenalo, že ten negatívny trend, ktorý teraz jasne vidíme, by sa začal hrozivo napĺňať.“ Krajčí od Gröhlinga očakával, že nájde zdravotníkov, ktorí by pomohli zabezpečiť pretestovanie detí a ich rodičov.

Šéf rezortu školstva to však jednoducho nevidí. „Ministerstvo školstva nedokáže zazmluvňovať zdravotníkov. Na to potrebujeme súčinnosť viacerých ministerstiev. Toto nedokážu samostatne urobiť ani samosprávy,“ povedal Gröhling. Ten podľa vlastných slov skúsi pripraviť tretí plán do 23. decembra tak, aby sa mohli deti vrátiť v januári do škôl

Expremiér Peter Pellegrini nemá pre situáciu pochopenie a tvrdí, že vláda mala mať už dávno vyriešené, ako dostať žiakov do tried: „Matovič urobil deti rukojemníkmi svojho politického zápasu s SaS. Je to nehoráznosť. Prečo by mal minister školstva zabezpečovať testovanie?“ Premiéra Igora Matoviča (47) týmito slovami len postavil do pozoru. „Dlhoročného asistenta mafie nebudem komentovať.“ Šéf kabinetu sa však medzitým rozhodol, že pilotné testovanie žiakov zoberie do vlastných rúk. „Nechcem počúvať výhovorky ministerstva školstva,“ tvrdí Matovič s tým, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry. Malo by sa tak udiať už tento víkend a v pondelok by žiaci nastúpili na výučbu!