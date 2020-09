Podľa slov Zuzany Čaputovej má kancelária prezidenta ambíciu stať sa prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku. „Ako všetci vieme, Slovenská republika sa ako prvá v regióne zaviazala k európskemu cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050. To znamená, že vyprodukujeme len toľko CO2 koľko sme schopní redukovať, alebo minimalizovať kompenzačnými opatreniami,“vyhlásila.

Čaputová prízvukovala, že by sa naša prezidentská kancelária rada stala inšpiráciou pre slovenské inštitúcie, ale aj pre iné prezidentské kancelárie vo svete. „Čo konkrétne chceme urobiť? Samozrejme zdrojom CO2 je napríklad doprava a tak je cieľom postupne prechádzať od klasických automobilov k elektromobilom či hybridom,“ povedala. Prezidentka by v rámci boja za zelenšiu planétu, pokiaľ to bude možné, pri lietaní rada využívala napríklad klasické komerčné linky. „Ďalšie opatrenia zamerané na redukciu CO2 je energetická efektivita budov, ktoré sú v správe prezidentskej kancelárie. To znamená tie najvyššie nároky na energetickú efektivitu a ekologické štandardy pri akýchkoľvek úpravách a opravách verejných budov, ktoré má kancelária k dispozícii,“upresnila.

Čaputová tiež hovorila o využívaní fotovoltaických panelov, prvkoch zelenej infraštruktúry (zelené strechy či zelené steny) a tiež o budúcich prezidentkých daroch, ktoré by podľa nej mali byť ekologické z recyklovateľných materiálov. Prezidentka sa pritom otázkou klimatických zmien zaoberá dlhodobo a o klimatickej kríze hovorila už počas svojho inauguračného prejavu. „Podľa odhadov Svetovej banky by do roku 2050 mohli klimatické zmeny pri nezmenenom trende vyhnať z domovov až 143 miliónov ľudí,“ povedala.

K tzv. uhlíkovej neutralite, ktorá by mala byť dosiahnutá do roku 2050, sa pri podpise Parížskej klimatickej dohody zaviazala aj Európska únia. Uhlíková neutralita v praxi znamená dosiahnutie rovnováhy medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Za tie možno považovať prírodné alebo aj umelo vytvorené systémy schopné uhlík pohlcovať - napr. pôdu, lesy, ale aj oceány.

