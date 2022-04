Zuzana Čaputová tvorí s Jurajom Rizmanom pár už vyše dvoch rokov. Za tento čas sa ich vzťah postupne vyvíjal a dvojica sa aj na verejnosti ukazuje čoraz častejšie. Rizman v nedávnom rozhovore priznal, že byť partnerom prezidentky je pre neho za určitých okolností dokonca obmedzujúce. "Ľudia si myslia, že mám auto so šoférom, ochranku, sekretárku, ktorá rieši moju agendu. Nič také nie je. Ja nepoberám žiadnu rentu a popravde je to z hľadiska môjho biznisu dokonca obmedzujúce," vyhlásil Rizman.

Zuzana Čaputová a Juraj Rizman v lete na dovolenke. Zdroj: instagram / @zuzana_caputova

"Nemôžem robiť množstvo vecí, pretože nie sú vhodné pre partnera prezidentky. Náhodou som sa napríklad dozvedel, že by som nemal hrať loto, pretože je tam ustanovenie o zamedzení prania špinavých peňazí. (Smiech.) Takže od takýchto drobností až po to, že nie je vhodné, aby som vstupoval do komunikácie s niekým, nad kým má pani prezidentka výkonnú moc. Sú to ministri, poslanci..."

To, čo ale Rizman evidentne robiť môže, je vyjadrovať sa verejne k témam, ktoré sa týkajú prezidentky. Častokrát dokonca okomentuje niečo, za čo si vyslúži urážky Čaputovej neprajníkov. Ako správny gentleman sa však nevzdáva a svoju partnerku si vie vždy obhájiť.

Prečítajte si tiež: