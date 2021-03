Český glosátor Šídlo už dlhší čas vo svojej relácii Šťastné pondělí komentuje aj politickú situáciu u nás na Slovensku. Prvýkrát tak urobil minulý rok, tesne pred voľbami, keď označil prezidentku Zuzanu Čaputovú za potomka Václava Havla a Sharon Stoneovej. V epizóde relácie stihol vtipne - ale ostro - okomentovať Ľuboša Blahu a vyjadril sa aj k vtedajšiemu predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi.

Na paškál si tento týždeň zobral situáciu vo vládnej koalícii a nekončiace hádky, ktoré nie sú najšťastnejším obdobím pre slovenskú spoločnosť zmietajúcu sa v pandémii koronavírusu. Jeho štipľavým poznámkam neuniklo ani zatýkanie NAKA a tzv. očista Slovenska od korupcie. "Okrem pandémie si Slováci zaobstarali aj vládnu krízu," okomentoval glosátor. Pre Denník N uviedol: "... v prípade Matoviča súhlasím s názorom, že hlavnou príčinou súčasnej vládnej krízy je osobnostná výbava samotného Matoviča."

Vo svojej satiristickej relácii kritikou nešetril. "Matovič sa rozhodol, že vládnu krízu a pandémiu nechá vyriešiť jedného človeka, s ktorým sa ešte nepohádal - seba," pokračoval Šídlo. Matoviča nazval facebookovým populistom a človekom, ktorý plače na každej svojej tlačovke.

V rozhovore pre Denník N ďalej uviedol, že podľa neho môžeme ľudí v krajine aktuálne rozdeliť na dve skupiny: niekoho zatkli alebo padá vláda. "Úplne chápem, keď to (zatýkanie) časť slovenskej verejnosti vníma kladne v tom zmysle, že aspoň v tejto oblasti Matovič plní sľuby. Na druhej strane človeka zarazí, keď zatknú ešte aj šéfa tajnej služby, ktorý prišiel už za novej vlády," komentuje.

Na otázku, ku komu by sa v Česku dal Matovič prirovnať odpovedal, že videl povrchné snahy prirovnať ho k Ivanovi Bartošovi, čo je líder Českej pirátskej strany a možný budúci premiér. "Pritom z môjho pohľadu takéto prirovnanie nesedí," dodal glosátor. Na vysvetlenie uviedol: "Prirovnávajú ho čiastočne aj preto, že je to mladý, dynamicky pôsobiaci chlapík, ktorý sa vymedzuje voči doterajšiemu establišmentu. Ivana Bartoša sa na Matoviča pýtali a on takéto prirovnanie odmietol, čomu sa nečudujem." Porovnávanie českého premiéra Andreja Babiša s tým naším nevidí reálne - milionárom je podľa neho len jeden z nich.

Zostrih niektorých momentov satiristickej relácie si môžete pozrieť tu: