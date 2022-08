Slovenská hlava štátu sa prírode venovala dávno pred vstupom do vrcholovej politiky. V roku 2016 bola ako právnička iniciatívy Skládka nepatrí do mesta vyznamenaná Goldmanovou enviromentálnou cenou za boj o zavretie skládky v Pezinku. Počas 14-ročného sporu sa dokonca dostala do konfliktu s dnes odsúdeným Marianom Kočnerom, ktorý stál na strane skládky. „Prišiel na našu tlačovku, hoci ho nikto nepozval. Hádal sa so mnou v živých diskusiách v médiách. Pýtal sa ma, či sa ho bojím. Povedala som mu, že nie,“ napísala Čaputová v minulosti na sociálnej sieti.

Po vymenovaní do funkcie prezidentky netrvalo dlho a Čaputová dala do záhrady prezidentského paláca nainštalovať včelie úle. Onedlho na to sa hlava štátu pochválila prvým pozitívnym výsledkom: „Mestské včely z úľov v Prezidentskej záhrade zniesli prvý med," informovala. Prezidentka už vtedy deklarovala, že chutnú dobrotu bude rozdávať ako darček pre politických partnerov doma aj v zahraničí. Na mede si už pochutnal napríklad aj český prezident Miloš Zeman.

Teraz si Čaputovej záslužnú činnosť, ktorou chce poukázať na dôležitosť včiel a včelárstva, všimli aj deti. „Túto krásnu jabloň (nakreslenú, poznámka redakcie) mi poslali deti zo základnej školy v Prešove. Chcem sa poďakovať nielen im, ale aj ich učiteľkám a učiteľom, vďaka ktorým rozvíjajú svoju detskú zvedavosť aj záujem o prírodu a životné prostredie,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.

Celú kresbu, krásne detské odkazy Čaputovej o mede, ako aj jej prianie školákom do Prešova nájdete v galérii.

Prečítajte si tiež: