Deti sú pre každého to najcennejšie, čo má. Pri súčasnej uponáhľanej dobe na nich rodičia často nemajú toľko času, ako by chceli. No dnes je určite všetko tak, ako má byť. „Milé deti, dnes je váš deň. Samozrejme ste pre nás dôležité každý jeden deň v roku. Chcem, aby ste vedeli, že máte svoju hodnotu také, aké ste. Že si zaslúžite rešpekt, bezpodmienečné prijatie a lásku,“ napísala na sociálnej sieti Čaputová.

Hlava štátu zároveň dodala, že deti sú pre rodičov najväčším darom a často ich zrkadlom a učiteľom. Deti podľa prezidentky dávajú rodičom príležitosť vracať sa popri starostiach k láskavosti, ktorú všetci potrebujú: „Ďakujeme, že ste a prajem vám krásny Medzinárodný deň detí.“

Čaputová ale prekvapila a ku statusu na sociálnej sieti pripojila aj fotky svojich dvoch dcér ešte z čias, kedy tá mladšia Emma chodila do škôlky. Spolu s nie o moc staršou Leou sú naozaj roztomilé. Pozrite si v galérii Emmu a Leu z detských čias.