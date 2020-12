Vládne opatrenia a lockdown ovplyvnia Vianoce aj u hlavy štátu. Aké budú sviatky u prezidentky Čaputovej? V prezidentskom podcaste otvorene priznala, že budú určite iné ako všetky, ktoré si pamätá. „My žijeme veľmi blízko, rodinne a Vianoce u nás doposiaľ vždy končili po polnoci, pretože väčšina rodiny žijeme v Pezinku a potom, ako dokončíme štedrovečernú večeru a pozrieme si darčeky, tak sa presúvame po jednotlivých domácnostiach," povedala prezidentka s tým, že kroky rodiny vždy smerovali k bratovi, rodičom, ale aj k vzdialenejšej rodine a krstným rodičom. „Každý druhý rok trávime u krstných, čo znamená, že nás je 22, alebo 23 v jednej domácnosti," priznala.

Zuzana Čaputová - Vianoce 2019 Zdroj: archív

„Tento rok to však bude musieť byť inak," dodala prezidentka s tým, že sa zrejme pôjde len prejsť pod okná svojich rodičov. „Tento rok to bude veľmi iné, už len tým, že mám dve dcéry, ktoré študujú z domu," povedala s dôvetkom, že jej dcéry týmto nedostatkom sociálnych kontaktov trpia rovnako ako ich vrstovníci. „Rodičia sú ohrozenou skupinou a ani si neviem predstaviť, ako to urobíme na Vianoce. Oni majú aj prirodzený strach a rešpekt. Nechceme ich ohroziť, a tak sa maximálne prejdeme pod ich okná. V tomto to bude veĺmi iné, lebo my sme naozaj ako „hujeri", že nás je veľa a vždy sme boli spolu," povedala zmierene s tým, že tento diskomfort, ktorý musíme všetci na Vianoce prežiť, je nič s prihliadnutím na ochranu zdravia a zachránené životy.

Na sníme vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová si prebrala Betlehemské svetlo z rúk skautov na nádvorí prezidentského paláca 15. decembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer

