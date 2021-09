Prezidentka Zuzana Čaputová (48) sa rozhodla ešte pred svojím dnešným vystúpením v parlamente so správou o stave republiky k netradičnému kroku. Na stretnutie pozvala premiéra Eduarda Hegera (45) a šéfa Smeru Roberta Fica (57), aby sa s nimi jednotlivo porozprávala o dianí v bezpečnostných zložkách a celkovej situácii na Slovensku. Na „koberček“ však prídu aj ďalší politickí lídri.

Slovensko zažíva hektické obdobie, počas ktorého azda nie je jediný deň, keď sa nevynorí ďalšia zarážajúca informácia o vojne medzi NAKA a Úradom inšpekčnej služby (ÚIS), nezhoda medzi Generálnou prokuratúrou (GP) a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a podobne. Celé je to vyšperkované brífingami politikov, ktorí sa vyjadrujú k práci vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Premiér Heger na to reagoval vytvorením pracovnej skupiny, ktorá má vyriešiť situáciu v bezpečnostných zložkách, no predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár (56) túto skupinu bojkotuje, navyše odmieta úpravy v paragrafe 363 o právomoci generálneho prokurátora (zvyšok koalície je za úpravu) a na stole je tak aj jeho koniec v koalícii.

„Témou stretnutia s Hegerom bolo dianie v bezpečnostných zložkách a celková situácia na Slovensku,“ informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec s tým, že po stretnutí s predsedom vlády sa Čaputová stretla aj s predsedom Smeru-SD Ficom. V priebehu týždňa ju čaká ešte míting s Borisom Kollárom a predsedom Hlasu Petrom Pellegrinim (45). „Vymenili si pohľady najmä v súvislosti s bezpečnostnou otázkou na Slovensku a rozprávali sa aj o vývoji pandémie,“ povedala premiérova hovorkyňa Ľubica Janíková. Podľa nej Heger prezidentku informoval aj o situácii vo vládnej koalícii, pričom jej vraj povedal, že je pripravený na všetky varianty v záujme udržania politickej stability. Inak povedané, premiér je pripravený aj na Kollárov odchod z koalície.

Omnoho viac prekvapilo stretnutie s Robertom Ficom, ktorý je prezidentkiným veľkým kritikom. „Napriek mnohým zásadne rozdielnym názorom, a to nie len v otázke zmareného referenda, sa Fico na stretnutí zúčastnil a informoval prezidentku o závažnosti súčasnej situácie, ktorú Smer charakterizuje ako totálny rozvrat sociálneho a právneho státu,“ povedal hovorca Smeru Ján Mažgút. A práve vo Ficovi vidí bezpečnostný analytik a politológ Ivo Samson problém: „Stretnutia by mohli upokojiť situáciu, keby bola Čaputová akceptovaná ako nadstranícka prezidentka. Fico ju považuje za niekoho, kto nadŕža druhej strane.“

Okrem Ficovho názoru, že na Slovensku prebiehajú politické súdne procesy, môže byť podľa Samsona problémom aj nesúdržná koalícia: „Je rozpoltená medzi tých, ktorí hovoria o očiste a boji proti mafii, ale na druhej strane má Kollára, ktorý má na to trochu iný názor. Zdá sa, že tieto názory sú zabetónované. To znamená, že ide skôr o zdvorilostný pokus prezidentky niečo urobiť.“ Odborník si preto nemyslí, že stretnutia prinesú konsenzus. Čaputová vystúpi so správou o stave republiky dnes. Pôjde o jej druhú správu. Prvú predniesla v parlamente v júni 2020 a bola za ňu chválená politikmi naprieč politickým spektrom, odborníkmi aj verejnosťou.