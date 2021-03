Pre dlhotrvajúce konflikty vo vláde a pre koaličnú krízu, ktorá trvá už dva a pol týždňa, si do paláca pozvala premiéra Igora Matoviča (47) prezidentka Zuzana Čaputová (47). „Nateraz pre mňa nemal konkrétnu odpoveď," poznamenala. Hoci je viditeľná snaha hlavy štátu, aby bola kríza čím skôr zažehnaná, jej právomoci sú značne obmedzené. Možnosť radikálne zasiahnuť a iniciovať odvolanie vlády či premiéra totiž nemá. „Právne relevantným spôsobom určite nie. Môže ísť len o politickú výzvu," uviedol bývalý ústavný sudca Eduard Bárány.

Aj v prípade, že SaS či Za ľudí pod vedením Veroniky Remišovej (44) koalíciu opustia, kompetencie navrhovania nových ministrov aj naďalej ostávajú v rukách premiéra. Prezidentka však nemusí s nomináciou súhlasiť. „Vychádza sa z praxe, že pokiaľ premiér po odstúpení ministra navrhne nového, v zásade sa mu vyhovie," vysvetľuje Barány. „Hlava štátu sa dostáva na ťah v momente, keď by bola súčasnej vláde vyslovená nedôvera," dodal so spresnením, že núdzový stav na tieto okolnosti nemá vplyv. O dôvere či nedôvere vláde pritom rozhodujú poslanci NR SR.

Podobne situáciu vníma aj ústavný sudca Ladislav Orosz. "Všetko je otázka výkladu ústavy, no v princípe má prezidentka právo rozhodovať autonómne iba o vymenovaní premiéra. Pri menovaní ministrov by následne mala návrhy premiéra akceptovať, keďže v čl. 111 ústavy sa uvádza, že ďalších členov vlády "vymenuje a odvolá" prezident na návrh predsedu vlády," vysvetľuje s dôvetkom, že k neštandardnej situácii prišlo u prezidenta Adnreja Kisku. "V tom čase dal Pellegrinimu poverenie na rokovania o zostavení vlády a neskôr jeho návrhy na menovanie niektorých členov vlády odmietol. Bolo to však ešte v štádiu kedy Pellegrini nebol vymenovaný za predsedu vlády, len poverený rokovaním o zostavení vlády. Akonáhle je premiér oficiálne vymenovaný do svojej funkcie, prezident by mal rešpektovať jeho návrhy," povedal. "Toto síce ústavný súd zatiaľ nepotvrdil, ale vyplýva to z dikcie ústavy a prevažujúcich názorov právnej teórie," uzavrel.

Premiér Igor Matovič a prezidentka Zuzana Čaputová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

O oklieštených kompetenciách hovorí aj politológ Miroslav Řádek. „Z hľadiska kompetencií do diania zasiahne prezidentka, ak parlament vysloví nedôveru vláde alebo jej predsedovi," uvádza politológ s tým, že v takom prípade prezidentka rozhodne, kto ďalej povedie vládu. „V krajnom prípade, ak by NR SR nebola 3 mesiace uznášaniaschopná, prezidentka môže parlament rozpustiť," spresnil.

Čo sa bude diať nasledujúce dni, je však stále otázne. Premiér nekomunikuje s novinármi a minister Richard Sulík (53) šokoval svojím stredajším vyhlásením. „Sme pripravení na rokovania. Oslovil som viacerých ľudí, keďže si musíme vyjasniť niektoré veci," povedal šéf liberálov. Dodal, že ak sa nič neudeje, podajú všetci ministri SaS demisiu do budúcej stredy. Problém s premiérom vyjadrila aj ministerka Remišová.

Čo čaká Slovensko v najbližších dňoch? Politológ Radoslav Štefančík uvádza hneď niekoľko možných variácii, ktorých svedkami by sme sa mohli stať v najbližších dňoch a týždňoch. "Menšinová vláda je najhoršou možnosťou, ako by kríza mohla dopadnúť. Taká vláda totiž tiež potrebuje väčšinu v parlamente a v tomto období nám nie je jasné, kto by túto vládu podporoval. Pravicoví extrémisti, pretože Fico s Pellegrinim by to určite nebolo," zamyslel sa. "Úradnícka vláda sa spravidla menuje len na určité obdobie, spravidla do predčasných volieb. Je to však nebezpečné, pretože aj úradnícka vláda by potrebovala väčšinu v parlamente. Čudoval by som sa tým odborníkom, ktorí by sa na podobný nezmysel dali nahovoriť," uvádza Štefančik. Jednou z možností sú podľa politológa aj predčasné voľby. "V tomto momente vyzerajú pravdepodobne. Ale čo vlastne predčasné voľby vyriešia? OĽaNO by možno získala 5-6 percent, Matovič by si sadol do opozičných lavíc a torpédoval by vládnu koalíciu tak, ako to robil doteraz. Ak chce toto, tak nech si sadne do zadných lavíc už teraz. Nikto ho tam rušiť nebude a vláda bude môcť dovládnuť pokojne aj bez neho," uzavrel s dôvetkom, že "naiideálnejšie by bolo ak by Igor Matovič odišiel z politiky, teoreticky sa stiahol aj Richard Sulík a vláda by pokračovala v nezmenenej straníckej konštalácii".

