Podľa Čaputovej slov sa pri osobných stretnutiach so Slovákmi s obvineniami či osobnými výčitkami nestretáva. "Nestalo sa mi, že by som mala takýto typ osobného kontaktu," uviedla. Pri osobnom kontakte podľa prezidentky smerujú debaty s občanmi skôr k tomu, ako sa im žije. "Toto je pre mňa dôležité a hlavne uvažovať o tom, ako s týmito zisteniami naložím, aby som vo veci mohla pomôcť. Samozrejme s limitovanými právomocami, ktoré prezident má," skonštatovala v RTVS.

Prezidentka sa v priebehu relácie vyjadrila aj k častému zatýkaniu či mnohým policajným raziám, ku ktorým prišlo po minuloročných parlamentných voľbách. "Chápem, že bežný človek sa môže v týchto veciach vyznať ťažko," povedala. Poznamenala však, že niekedy aj ju samu prekvapuje s "akou sebaistotou sú v médiách publikované prehlásenia či už od komentátorov alebo politikov, ako sa veci majú." "To ako sa veci majú, zatiaľ nie je jasné," uviedla. "Čo ale jasné je, je to, že žijeme výnimočnú dobu pokiaľ ide o očistu spoločnosti," dodala. "To čo sa tu dialo posledné roky, nemalo obdobu. Výsledkom toho je zatýkanie špičiek polície, prokurátorov, sudcov, oligarochov a podobne," poznamenala s dôvetkom, že hoci platí prezumpcia neviny, mnohí z nich sa priznávajú. "To je ukážka procesov, ktoré sme tu roky nemali. A je prirodzené, že tento typ výnimočného procesu mnohých ľudí vyrušuje a snažia sa ho spochybňovať," povedala. "Zároveň tu máme indície toho, že niekto možno pri vyšetrovaní pochybil a ak je akákoľvek pochybnosť je nutné ju vyšetriť," uzavrela.

Pri otázke či sa pomerne veľká nedôvera vláde Eduarda Hegera dá pripisovať pandémii však prezidentka spozornela. Pripomenula, že podľa prieskumu agentúry Focus je dôvera ľudí v smerovanie Slovenska nízka.

Sociologička Zora Bútorová dodáva, že pokles dôvery vo vládu nemožno pripisovať výhradne pandémii. "Treba povedať, že od výmeny premiéra dôvera trochu stúpla. A ak si predstavíte z akej situácie sme štartovali - historicky unikátne nízka dôvera akú sme možno ešte ani nemali - a ako prebiehajú ďalej spory v koalícii tak si myslím, že nárast dôvery je pozitívny jav. A určite je to aj zásluha výmeny na poste ministra zdravotníctva," povedala.