Najdôležitejším tromfom obžaloby je výpoveď odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorý sa k účasti na vražde priznal. Povedal, že od Zsuzsovej dostal fotky Kuciaka a popravou poveril Szabóa a Miroslava Marčeka (38). Po skutku vraj dostal od Zsuzsovej peniaze, ktoré jej mal dať Kočner. „Prišla za mnou s 50-tisíc eurami,“ povedal Andruskó s tým, že 10-tisíc eur si nechal a po 20-tisíc eur dal Marčekovi a Szabóovi.



Andruskó tiež tvrdí, že za vraždu získal aj ďalších 20-tisíc eur, ktoré pôvodne zinkasoval za plánovanú likvidáciu prokurátora Maroša Žilinku. Tá sa však neudiala a pre Kuciakovu vražde nemusel 20-tisíc eur Zsuzsovej vrátiť. Tá naopak tvrdí, že Andruskó si od nej 20-tisíc eur požičal a nebol to žiadny preddavok za vraždy. Podľa obžalovanej je to zrejmé aj zo správy, ktorá sa na súde čítala. Andruskó v nej podľa Zsuzsovej napísal: „Hovoril som, že to dajme na papier, už keď som si požičiaval.“

Spolu s Andruskóom sa k vražde priznal aj Marček. Obžaloba je postavená na tom, že obaja opoznali fotky od Kočnerovho sledovacieho komanda. „Andruskó opoznal dve fotky, ktoré mu ukázala Zsuzsová a ktoré boli nájdené u Kočnera,“ povedal právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic (47). Kočnerov obhajca Marek Para (41) tvrdí opak: „Dôležitá je rekognícia, pri ktorej Marček počas výsluchu z 11. apríla 2019 vylúčil, že by mu boli ukázané fotky, čo priamo vylučuje Kočnerovu účasť na skutku.“



Obžaloba poukazuje aj na Kočnerovu Threemu. So Zsuzsovou sa mal baviť o zuboch a iných skrytých významoch. Kočner poslal v podvečer vraždy Zsuzsovej správu s emotikonom čísla 50, šípkou doprava, slovom soon (čoskoro) a symbol smrtky. 50 podľa obžaloby symbolizovalo sumu, za ktorú si Kočner vraždu objednal. Ráno po vražde Zsuzsová Kočnerovi napísala: „Jeden zub už vypadol.“ To malo znamenať, že Kuciak je mŕtvy. Obžalovaní však tvrdia, že zub bol zub a číslo 50 symbolizovalo to, že Kočnera stála strana Cieľ 50-tisíc eur a nedokázali ju založiť.

Na snímke zľava obžalovaný Marian Kočner a jeho advokát Marek Para počas hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Matiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 20. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Dôkazmi sú aj dáta z BTS staníc, podľa ktorých sa Zsuzsová deň po vražde stretla s Kočnerom a potom s Andruskóom. Kočner jej mal dať peniaze, ktoré vytiahol z bankovej shránky a ona ich mala odovzdať Andruskóovi. Kočner tvrdí, že si nevyberal peniaze, ale dokument ku kauze zmenky. „Najdôležitejší je čas 20.30, keď sa Andruskó nachádzal na Košickej v Komárne. Tam býva Dušan Kracina, ktorého prezváňal, čo znamenalo, že sa stretnú,“ povedal Kočner.

Prečo zrušili pojednávanie

Predsedníčka senátu Ružena Sabová zrušila termín dnešného hlavného pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku. Termín nového hlavného pojednávania je určený na deň 03.septembra 2020.

