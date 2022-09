Či bude mať referendum dve otázky, bude závisieť od Ústavného súdu SR, na ktorý sa obráti. Oznámila to v pondelok.

Otázka, ktorá v referende určite bude, je o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR, či už referendom alebo rozhodnutím parlamentu a o vypísaní predčasných volieb. Podľa nej je v súlade s ústavou.

Prezidentka má pochybnosti pri ďalšej otázke, ktorá sa týka požiadavky, aby vláda podala demisiu. "Tá je z hľadiska ústavnosti sporná," povedala.

Ak ÚS skonštatuje, že navrhovaná referendová otázka je v poriadku, vypíše referendum s oboma otázkami. Pripomenula, že ústavný súd v minulosti uviedol, že nie je možné referendom ani iným spôsobom, ktorý nie je uvedený v Ústave SR, ukončiť funkčné obdobie orgánu verejnej moci.

"Nie je možné uskutočniť takéto skrátenie skôr, pretože to ústava nepredpokladá," priblížila. Toto vyjadrenie ÚS sa podľa jej slov netýka len parlamentu, ale aj orgánov verejnej moci a tým sa môže týkať aj vlády.

Sporná otázka o podaní demisie vlády neznamená automaticky aj predčasné voľby. "Stále bude parlament v tom istom zložení a môžem vymenovať novú vládu na pôdoryse toho istého parlamentu alebo úradnícku vládu," poznamenala hlava štátu.

Čaputová skonštatovala, že bolo predložených dostatok podpisov, 381.960, čím bol podľa nej splnený predpoklad na vyhlásenie referenda.

Spresnila, že na 29. októbra, keď sa konajú komunálne voľby, nebolo možné vypísať referendum. Bez ohľadu na to, či by žiadala ÚS o posúdenie jednej otázky alebo nie, túto lehotu nebolo možné stihnúť. Petícia bola podľa nej doručená neskoro.

Ústava dáva prezidentovi lehotu, aby do 30 dní spočítal a skontroloval hlasy. Následne dáva lehotu do 90 dní na vypísanie referenda. "Toto všetko sa má udiať dokopy do 120 dní od doručenia petície. Petičný výbor doručil hárky iba 66 dní pred konaním komunálnych volieb," vysvetlila.

Hlava štátu zároveň poukázala, že referendum sa má prvýkrát udiať po zmene zákona a môžu tak v ňom hlasovať aj ľudia zo zahraničia, ktorí majú lehoty na prihlásenie. "Ak chcel petičný výbor využiť termín komunálnych volieb, mal petíciu doručiť zásadne skôr," poznamenala Čaputová.

Nemožno podľa nej aj napriek hnevu k vláde ignorovať základný zákon štátu, a to Ústavu SR. "Ak napokon budem môcť vypísať referendum iba s jednou otázkou, bude to výsledkom neschopnosti toho, kto otázku číslo jedna naformuloval," podotkla s tým, že očakáva teraz útoky a klamstvá o tom, ako referendum zmarila.

Predstavitelia opozičného Smeru-SD odovzdali koncom augusta v Prezidentskom paláci 406.039 podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene Ústavy SR. Parlamentná aj mimoparlamentná opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby.