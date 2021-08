Čaká PS a Spolu opätovné SPÁJANIE? Odborník ŠOKOVAL slovami o tom, prečo sa to OPLATÍ!

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš (45) sa rozhodol zložiť svoju funkciu a chce spájať sily s mimoparlamentným politickým hnutím Progresívne Slovensko (PS). Svoju pozíciu a víziu o spájaní síl chce obhájiť na sneme v septembri. PS je diskusii o spájaní síl otvorené. Pre TASR to potvrdili hovorca Spolu Matej Bučko a predsedníčka PS Irena Bihariová (40). Dôvodom Hipšovho rozhodnutia je podľa hovorcu jeho vízia spájania síl a vytvárania silnej alternatívy voči súčasnej a minulej vláde. "Na tento krok však chce mať legitimitu od snemu, aby ho nikto neobviňoval, že koná na vlastnú päsť," vysvetlil Bučko.

Bihariová považuje stranu Spolu za programovo a hodnotovo kompatibilnú s hnutím PS. "Vieme si minimálne diskusiu o takomto spájaní predstaviť," reagovala. Zdôraznila, že prvoradým cieľom hnutia je vytvoriť alternatívu voči súčasnej koalícii aj opozícii.

V minulosti volebná koalícia PS/Spolu nedopadla úspešne. V minuloročných voľbách skončili tesne pred bránou Národnej rady. A práve preto dnes musia obe mimoparlamentné strany hľadať spôsoby, ako financovať svoju existenciu a práve zlúčenie im môže priniesť výhody, naznačuje politológ Radoslav Štefančík. Preferencie PS sa momentálne pohybujú na úrovni 8 až 9 percent, pripomína odborník, kým Spolu ja ďaleko pod hranicou zvoliteľnosti. "PS by určite pomohli aj tie financie, ktoré má Spolu k dispozícii. Pravdepodobne ak by došlo k zlúčeniu strán, práve by došlo k zlúčeniu ich rozpočtov," hovorí Štefančík.

To, že PS má určitý záujem o doplnkové zdroje financovania vyplýva z jej výročnej správy. V tej sa uvádza, že celková hodnota majetku PS ku koncu minulého roka predstavovala 0 eur. Hoci za volebný rok hnutie dostalo celkove príjmy vo výške 1.7 miliónov eur, väčšina týchto peniaze išla na predvolebnú kampaň, reklamu a propagáciu. Dodatočné peniaze mimoparlamentné strany väčšinou získavajú pomocou darov od fyzických a právnických osôb, vysvetľuje Štefančík.