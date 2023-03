Presne pred týždňom sa uskutočnila v mimoriadne napätej atmosfére diskusia na tému vojny na Ukrajine v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, ktorej hosťami boli dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Debata sa však skončila totálny fiaskom. Už pred začatím diskusie začala časť obecenstva na Naďa a Káčera nelichotivo pokrikovať. "Hanba!", "Fúúúj", "Vlastizradcovia", či "Darmožráči" - znelo od publika. Nahnevaná skupina ľudí po celý čas prerušovala reč ministrov pískaním a pokrikmi.

„Grilovanie“ v Michalovciach sa dnes rozhodne okúsiť na vlastnej koži aj šéf OĽaNO Igor Matovič. „BEZ OCHRANKY - pozvanie na slobodnú debatu … bez primitívnych urážok,“ prekvapil odvážnou výzvou. "Pozývam najmä Vás, ktorí ste “diskutovali” s Káčerom a boli ste ním nemilo očastovaní - poďme sa spolu pokúsiť o kultivované repete. Pozývam aj Vás ostatných, ktorí ma nemáte radi a chcete sa o Vašich výhradách či postojoch férovo baviť. Pozývam Vás do kotla, kde ma môžete svojimi argumentami dostať do úzkych,“ uviedol Matovič. Prízvukoval, že garantuje slobodnú diskusiu o čomkoľvek, bez ochranky v sále a bez tajných v hľadisku.

Podľa Matoviča je pravda, že mnohí ľudia počas diskusie s Naďom a Káčerom sa nesprávali slušne, to ale neospravedlňuje reakciu šéfa diplomacie. „Prirovnávať ľudí k dobytku či opiciam alebo ich rovno nazvať “podliakmi”, z ktorých by sa ich starí otcovia “dogrcali”, je nehodné akéhokoľvek politika, nieto ešte najvyššieho diplomata v štáte. Minister Káčer exemplárne zlyhal,“ vyčítal Matovič. Podľa jeho slov obaja ministri zlyhali a evidentne si užívali v “diskusii” s ľuďmi pocit, že ich chránia desiatky ochrankárov.

Dočasne poverenému ministrovi zahraničných vecí v Michalovciach totálne rupli nervy. "Toto je váš mier? Toto je vaše vlastenectvo? Za toto ste tu prišli zjapať ako stádo paviánov?" vrieskal na publikum. "Tí starí otcovia v SNP by sa tak za vás hanbili, dogrcali by sa z vás keby vás videli," povedal tiež Rastislav Káčer.

Káčer na oplátku Matoviča nazval pokrytcom s papalášskym syndrómom. „Ficovi predlžovanie ochranky zúrivo vyčítal. Sám ochranku, na ktorú nemá nárok, využíva dodnes, takmer dva roky. Kritizoval papaláštvo a niet horšieho papaláša ako on. Takto sa správa len úplný podliak. Ale to nás pravda neprekvapuje," reagoval Káčer na Matoviča.

Ako hodnotia návštevu lídra OĽaNO v Michalovciach a ako môže celá diskusia dopadnúť sme sa pýtali aj odborníkov. "Pokiaľ tam pôjde tá istá skupina ľudí, ktorá bola na debate s ministrami Káčerom a Naďom, tak vieme očakávať, akým spôsobom budú komunikovať a asi to nebude veľmi priateľský rozhovor," myslí si politológ Tomáš Koziak. "Je to určite dobrý nápad, že tam Matovič ide, ale som zvedavý, aké bude to prevedenie. Ide debatovať so skupinami ľudí, ktorí reagujú emotívnejšie a nie vždy celkom slušne. Jeho príchod vnímajú aj ako istú formu provokácie, ako sa to už objavilo aj na sociálnej sieti," vysvetľoval Koziak.

Matovič je presvedčený, že debatu v Michalovciach zvládne lepšie ako ministri Naď a Káčer....

"Asi to bude celkom dramatické. Sám som zvedavý, akým spôsobom to Igor Matovič zvládne a ako dokáže komunikovať s touto skupinou ľudí, ktorí asi budú dosť nahnevaní," povedal Koziak. Odborník však jedným dychom dodal, že komunikácia lídra OĽaNO je taká, že sa mu to v Michalovciach aj môže podariť zvládnuť. “Uvidíme, ako sa toho zhostí Matovič: či sa prispôsobí slovníku, ktorý od neho ľudia očakávajú a nakoniec mu zatlieskajú, alebo či ho vyženú s vajíčkami a palicami,” zamýšľal sa politológ.

„Igor Matovič môže zažiť presne to, čo zažili ministri Káčer a Naď, pokiaľ bude trvať na nejakých hodnotových otázkach," myslí si politológ Radoslav Štefančík. "Možnože sa ale len chce vysmiať Káčerovi za to, že neudržal nervy na uzde a vybuchol, čo minister zahraničných vecí by nemal robiť," zamýšľal sa odborník nad motívom návštevy Matoviča v Michalovciach.

Michalovčania však v každom prípade dostanú v lídrovi OĽaNO ťažkého súpera. “Určite do tohto kotla ide aj kvôli tomu, že jeho sebavedomie, čo sa týka takýchto verejných diskusií, je veľmi vysoké. Je to populista a práve v takejto situácii by sa mal cítiť ako ryba vo vode,” myslí si Koziak. “Matovič je pre nich iný typ súpera, ako minister Káčer alebo Naď. Matovič je človek, ktorý je schopný s nimi zohrať partiu na jednej úrovni. Diplomata posadiť medzi boxerov je problém, čo sa týka komunikácie,” zhodnotil politológ.

Inak to vidí jeho kolega Štefančík. "Nemyslím si, že by Matovič nemohol vybuchnúť. Viem si predstaviť, že niektorí prítomní diváci sa ho budú snažiť vyprovokovať a keď je Matovič vyprovokovaný, tak sa nevie udržať na uzde. Ak si ale dá niečo na upokojenie, tak to potom môže celé uhrať," hovorí odborník.

"Predpokladám, že Matovič nebude ten, kto bude niekoho brániť a obhajovať. On bude ten, kto bude na niekoho útočiť. Keďže to samotné obecenstvo je útočné, tak im môže prísť vhod, ak aj nejaký iný politik bude na niekoho útočiť, dokonca aj na svoju vlastnú vládu," myslí si Štefančík.

A či si Matovič skutočne trúfne prísť do Michaloviec bez ochranky? „Matovič má stále ochranku, takže predpokladám, že tá ochranka niekde v blízkosti bude. Jedine, že podpíše, že sa jej vzdáva," myslí si Štefančík. "Pokiaľ sa Matovič obáva útoku v Trnave alebo v Bratislave, tak si neviem predstaviť ,že v takejto atmosfére, aká vznikla minule v Michalovciach, by bez tej ochranky bol," hovorí ďalej. Podľa odborníka zrejme ochrankár tam bude prítomný, prípadne tam budú policajti v úzadí. "Ale možno to bude také jeho, že idem provokovať. On zrejme rád pichá do osieho hniezda, tak uvidíme ako to dopadne," poznamenal na záver Štefančík.

Medzitým Igor Matovič už dorazil na východné Slovensko.

Dostanú ho argumentami do úzkych? Expremiér a šéf OĽaNO Igor Matovič (49) pozval nahnevaných Michalovčanov priamo „do kotla".