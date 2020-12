Vyzerá to tak, že za svoje "čajové dýchánky" sa predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina bude musieť spovedať! Kritika sa na jeho hlavu sype doslova z každej strany. Pre jeho prejavy papalášizmu má naňho ťažké srdce aj líder Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini.

Núdzový stav, plošný zákaz návštev v nemocniciach a tvrdé pravidlá, ktoré musí rešpektovať každý občan, na jednej strane a papalášizmus predsedu parlamentu Borisa Kollára na druhej strane. Najprv verejnosť pobúrila koaličná rada, ktorá sa konala v priestoroch Nemocnice sv. Michala, kde sa Kollár zotavoval po ťažkej autonohode.

Následne sme sa dozvedeli, že navzdory tomu, že bežný občan sa nemôže rozlúčiť ani s umierajúcim príbuzným, Boris Kollár mal okrem personálu k dispozícii aj servis ženských návštev. Tie sa podľa jeho slov venovali jeho opatrovaniu.

Kritika na seba nenechala dlho čakať a okrem politikov z vlastnej koalície si ho podali aj opoziční a mimoparlementní politici. Ostrou reakciou prekvapila aj bývalá predsedníčka SNS Anna Belousovová, ktorá pomenovala jeho opatrovateľky "ku**ami".

Ostré slová "Pelleho"!

Predsedu parlamentu si vzal na paškál aj líder strany Hlas, ktorý si servítku pred ústa nedal. "Som nešťastný z toho, ako sa vládna koalícia vysmieva ľuďom do očí. Ostatným ľuďom bránime ísť do nemocnice za svojimi blízkymi, starí rodičia si nemôžu ísť pozrieť svoje novonarodené vnúčatká a čo je najsmutnejšie, mnohí sa nemôžu ísť rozlúčiť so svojimi blízkymi, ktorí umierajú," skritizoval otvorene Kollára.