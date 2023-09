Mnohí si Radoslava Procházku pamätajú ako ambiciózneho politika, ktorý neúspešne kandidoval za prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014. Po voľbách sa rozhodol založiť novú politickú stranu #SIEŤ a pasoval sa za samozvaného gazdu pravice. Po slabom výsledku v parlamentných voľbách a spojení so Smerom sa funkcie neskôr vzdal, podobne ako svojho poslaneckého mandátu. Ako bývalý predseda a zakladateľ tejto strany zanechal po sebe zmiešané pocity. Niektorí obdivovali jeho odhodlanie a víziu, iní ho kritizovali za politické rozhodnutia.

Procházka následne neúspešne kandidoval na post ­sudcu Súdneho dvora Európskej únie a rovnako neúspešne sa skončila aj jeho snaha stať sa sudcom Ústavného súdu. Pre mnohých to bol zrejmý koniec jeho politických ambícií. Namiesto toho sa Procházka vrátil k advokátskej praxi a písaniu, akoby sa pokúšal znovu nájsť svoje miesto v spoločnosti.

No zdá sa, že jeho časy v ústraní sa skončili. Voľba do ESĽP môže byť pre neho dôležitý míľnik a šanca na rehabilitáciu. Kým niektorí môžu argumentovať, že Procházka bol skutočne výborným výberom vďaka jeho právnickému vzdelaniu a skúsenostiam, iní sa môžu – ako vždy – ohradzovať jeho politickou minulosťou.

Čo je však isté, Procházka dostal ďalšiu šancu. Ako ju využije a či dokáže tentoraz naplniť očakávania, to je otázka, na ktorú zatiaľ nepozná odpoveď ani on sám. S Radoslavom Procházkom sa nám do uzávierky novín nepodarilo skontaktovať.

