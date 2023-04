Exprezident Rudolf Schuster ani v pokročilom veku rozhodne nelení. Je známy nadšením pre rôzne aktivity, ako sú fotografovanie, písanie či cestovanie a aktuálne dokonca vydáva novú knihu o umení. Okrem toho chystá aj ďalšie projekty a porozprával aj o jeho dobrom vzťahu s vlastnou dcérou.

Bývalý prezident prezradil aj to, že rád spieva. Keďže pochádza z Medzeva na východe Slovenska, tak musel evergreeny naspievať nielen v slovenčine, ale aj nemčine a maďarčine. Odôvodnil to tým, že Medzevčania sú trojjazyční. V tejto súvislosti hovoril aj o jeho príhode s taliančinou: "Ja som hovoril aj arabsky, aj taliansky. Keď mi dávali ocenenie na Bolonskej univerzite, tak boli šokovaní, že som 22 minút hovoril po taliansky, ale priznám sa, že som sa to učil dva týždne."

Schusterovi vyšla druhá kniha Talianske umenie II., do ktorej tiež potreboval fotografie, a preto od roku 2017 cestoval po celom Taliansku, aby si mohol vyhotoviť zábery. "Keď pán Boh rozdával umenie, tak tí Taliani stáli za celý svet niekoľkokrát v rade, a preto tam majú všetko. Najlepšiu školu umenia dostane človek tam." Exprezident k svojej knihe vydal aj video. Ku každému zakúpenému kusu dostane čitateľ kartičku s technológiou, vďaka ktorej si bude môcť pustiť film o knihe.

Bývalý prezident Rudolf Schuster (89) najnovšie vydal knihu Talianske umenie II. Zdroj: Teleráno

Hoci knihu píše rukou a texty si dáva prepisovať, musí trochu vedieť robiť aj s počítačom, aby si vedel pozrieť svoje fotografie a nastrihať potrebné veci. Fotí svojím mobilom a keď si raz prišiel dať zábery zarámovať, pani nevedela rozpoznať, či sa pozerá na fotografiu alebo na maľbu.

Rudolf Schuster tiež potvrdil, že má veľmi dobrý vzťah so svojou dcérou. "Musím povedať, že fakt je mi veľkou oporou, dvaja žijeme doma. Chodíme aj na výlety, aj na dovolenku do Talianska. Už si ideme aj oddýchnuť, ale popravde, ja neviem oddychovať. Pripravujem niečo, ale nebudem o tom hovoriť. Musí vyjsť ešte kniha, bude sa to volať Protokol bez protokolu. Tam budú tie perličky z môjho života, fotografie, ktoré doteraz neboli zverejnené, ani sa mnohé nemohli, aby videli tú realitu," informoval bývalý prezident a dodal, že to bude až od jeho študentských čias.

