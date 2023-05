Zdá sa, že nový slogan SaS „Meníme hru” by si pokojne mohli prepožičať aj v Smere-SSD. Platí to minimálne pri pohľade na ich novú tvár, ktorou je sexi Jana Jányová (36). Tá sa v minulosti preslávila ako blonďavá playmate s erotickými fotkami, ktoré nafotila pre populárny pánsky časopis. Dnes je z nej sexi tmavovláska, ktorá pri seriózne pôsobiacich smerákoch v oblekoch doslova vytŕča z davu.

Jányová ešte ako devätnásťročná nafotila šteklivé zábery pre pánsky magazín Playboy. Ocitla sa dokonca na titulke časopisu s nápisom: Božská bojovníčka z Komárna. Po pikantnej minulosti zamierila rovno do slovenskej politiky a vlani sa objavila v tíme Pavla Slotu (syn politika Jána Slotu). Ten založil stranu Domov-NS a Jányovú prezentoval ako osobu, ktorá sa pohybovala v športovom PR, dokonca bola aj podpredsedníčkou strany.

Aj keď Jányová toho času Pavla Slotu značne velebila, aktuálne prekvapila správou, že sa stala členkou strany Smer-SSD a bola zvolená aj do ich okresnej rady. „Je to najsilnejšia opozičná politická strana na Slovensku, ktorá sa drží striktne sociálnej politiky, a to mi je veľmi blízke,“ reagovala Jányová na otázku, prečo sa rozhodla do Smeru vstúpiť.

A či bude rovno aj na kandidátke? „Do strany som nevstupovala s cieľom byť na kandidátke. Strana má veľa šikovných politikov na celoštátnej i regionálnej úrovni,“ hovorí bývalá playmate. „Strane Domov-NS a jej predsedovi Pavlovi Slotovi ďakujem za šancu v politike, ale cítila som, že na presadenie mojich plánov a zámerov potrebujem mať za sebou silnejšiu stranu a som rada za šancu, ktorú som dostala od strany Smer-SSD,“ vysvetľovala ďalej dôvody svojho odchodu od národniarov.

Tiež nás zaujímalo, či sa Jányová neobáva, že jej pikantná minulosť môže ohroziť jej politické ambície a či svoj vtedajší krok s odstupom času ľutuje. „Neľutujem, je to súčasťou môjho života,“ odpovedala nám stručne.

Bývalá volejbalistka sa na sociálnej sieti prezentuje ako marketingová manažérka pôsobiaca v športovej sfére. Prečo sa rozhodla vstúpiť do politiky? „Keďže pracujem v športovej oblasti, nie je mi ľahostajný aktuálny stav športu na Slovensku. Blízka mi je tiež téma kvality životného prostredia a tiež pomoc sociálne slabším. To sú témy, ktorým sa chcem venovať a pri ktorých chcem byť pre stranu Smer-SSD nápomocná,“ hovorí.

Jana Jányová v minulosti pózovala v Evinom rúchu. Nahé fotky neľutuje. Zdroj: facebook/janka jányová

Sexi blondínka za tie roky radikálne zmenila imidž a priznala aj plastiku pŕs. Stala sa z nej čiernovláska, ktorá si volí umiernenejšie outfity. Na jej profile však i dnes nájdeme odvážne fotky v plavkách či v zvodných minišatách. Že to s politikou myslí vážne, dokázala aj vo vlaňajších komunálnych voľbách, kde kandidovala na starostku bratislavského Ružinova. Vtedy skončila na treťom mieste s 4,91 percentami hlasov (víťazom sa stal Martin Chren s vyše 78 percentami hlasov – pozn.red.).

Čerstvá posila Smeru najnovšie zverejnila spoločné fotografie s predsedom Smeru Robertom Ficom, exministrom vnútra a súčasným šéfom volebnej kampane Smeru Robertom Kaliňákom, ale aj ďalšími známymi tvárami opozičnej strany pri príležitosti stavania mája. „Je mi cťou, že som bola zvolená za členku Okresnej rady strany Smer-SSD. Teším sa na spoluprácu aj s predsedom Jankom Mažgútom, ako spoločnou prácou budeme reprezentovať Bratislavský okres a hájiť i presadzovať ľavicové témy aj v našom hlavnom meste a okolí,“ napísala Jányová na sociálnej sieti.

V tejto súvislosti sme oslovili Smer aj niekoľkých jeho predstaviteľov, akú úlohu bude mať Jányová v strane, či im neprekáža jej minulosť a či sa neobávajú toho, že budú terčom vtipov. "Strana Smer - slovenská sociálna demokracia zaznamenala v poslednom období vysoký záujem o nové členstvo v strane. Sme demokratická antielitárska strana a každý občan Slovenskej republiky, ktorý má záujem o členstvo, je vítaný. Pani Jányová, na ktorú sa pýtate, je radová členka bratislavskej okresnej organizácie," odpísali nám z tlačového oddelenia Smeru-SSD.

Reakciu sme získali od europoslankyne Moniky Beňovej (54). Tá o pikantnej minulosti Jányovej nevedela, keďže ju spoznala len nedávno, a informáciu sa dozvedela od nás. Napriek tomu si nemyslí, že erotické fotky z minulosti by Jányovú nejakým spôsobom diskvalifikovali. „Janu Jányovú poznám len krátko, ale zatiaľ som mala vždy pocit, že je to príjemná mladá žena. Čo sa týka fotografovania, v januári som čítala, že sa pre Playboy dala nafotiť francúzska ministerka Marlène Schiappaová. Je to zrejme trend u mladej generácie. Nakoniec aj pani poslankyňa Jana Bittó Cigániková bola predsedníčkou výboru Národnej rady SR a po Slovensku vyvesili plagáty, na ktorých si vyzliekla spodnú bielizeň. Tak, nová éra,“ konštatovala Beňová.

Na názor sme sa spýtali aj odborníka. „Robert Fico to už viackrát dokázal, že keď ide o mladé baby, tak niekedy zabúda na slušné mravy a na politiku,“ okomentoval správu o novej posile Smeru politológ Radoslav Štefančík. „Z histórie európskej politiky vieme, že pornoherečky boli zastúpené v najvyšších zákonodarných zboroch. Napríklad pornohviezda Cicciolina pôsobila v talianskom parlamente. Napokon aj v mestskom zastupiteľstve v Bratislave je zamestnaný pornoherec,“ priblížil Štefančík.

„Sú ľudia, ktorí upútajú svojím umom, komunikačným talentom a niekto zas upúta veľkosťou svojho poprsia,“ vraví odborník. „Ústava nevylučuje z pasívneho volebného práva ani mužov, ani ženy ľahších mravov, takže je úplne jedno, kto sa postaví pred voliča a bude od neho žiadať dôveru. Dôležité je, aby mal človek 21 rokov a bol bezúhonný,“ vysvetľoval ďalej. „Vždy je lepšie fotiť sa s nejakou playmate ako s pravicovým extrémistom, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač,“ uzavrel Štefančík.

Mimochodom Jányová sa teší popularite na sociálnych sieťach. Jej účet na Instagrame sleduje viac ako 13-tisíc ľudí, na TikToku sa zase podľa reklamnej agentúry PS Digital zaraďuje k veľmi úspešným politikom. Na tejto platforme predbehla aj Petra Pellegriniho či Romanu Tabák.

