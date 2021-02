Bývalá novinárka Anna Ghanamová je okrem riaditeľky Centra sociálnych služieb aj predsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Jej kontakt s najohrozenejšou skupinou, ktorou sú práve seniori, je tak priamy a každodenný. Ghannamová však klientov centier pre seniorov označila za tých, ktorých vláda odsúdila na smrť!

„Toto je reálna vojna. Bojujeme o vakcíny a doplácajú na to najslabší. Iba 184 zariadení sociálnych služieb z 563 bude ku koncu tohto týždňa zaočkovaných. Výsledok? V covidových zariadeniach umierajú seniorskí klienti, ktorých nemocnice odmietajú prijať," napísala bývalá novinárka a opísala aj zážitok jednej z riaditeliek zariadenia. „Po pracovníkoch RZP (rýchla zdravotná pomoc, pozn. red.) jej z dispečingu hovoria, že má z piatich klientov, ktorí potrebujú odvoz do nemocnice vybrať jedného, ktorý má šancu prežiť. A po 15 minútach, keď už je klient v sanitke sa rozhodnutie mení: „vyložte to! Nemáme lôžka”. Že TO!!! Je mi zle. Toto už nie je ani Bergamo. Toto je džungla v realite a pretvárka humanity pred kamerami. Za toto odmietame, ako poskytovatelia sociálnych - opakujem sociálnych služieb, niesť zodpovednosť," pokračovala v opise dramatických situácií.

Ghannamová zároveň adresova ministrovi zdravotníctva výzvu. „Vyzývame ministra zdravotníctva, aby povedal ľuďom a príbuzným našich klientov pravdu: že im nebude poskytnutá zdravotnícka starostlivosť, lebo nemôžu v obsadenosti prekročiť 4 000 lôžok! Že odsudzujú nakazených klientov v zariadeniach sociálnych služieb na smrť," poznamenala s tým, že by pomohlo aj to, ak by vláda prestala meniť rozhodnutia o očkovacej stratégii a urýchlene zaočkovala klientov v zariadeniach sociálnych služieb. „Verte, až potom začnú čísla úmrtnosti klesať," uzavrela svoj príspevok.

