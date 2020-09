Hoci sa dlhoročný politik Béla Bugár (62) pred časom odobral do politického dôchodku, ešte stále dokáže prekvapiť. Tentoraz "zamachroval" niečím, čo mu ostatní politici môžu iba závidieť!

Bugár sa podľa vlastných slov do politiky už vrátiť nemieni. Z predsedníctva strany Most-Híd nedávno odišiel a v súčasnosti je v strane, ktorú pred rokmi zakladal iba radovým členom. „Do aktívnej politiky sa už vrátiť nechcem. Som však ochotný pomáhať a radiť, čoho sa mimochodom najviac bojí predseda Spolupatričnosti pán Mózes. Ten sa dokonca bol informovať o tom, aký vplyv mám v strane v súčasnosti,“ prezradil pred časom pre denník Plus JEDEN DEŇ.

V súčasnosti trávi Bugár množstvo času v záhrade svojho rodinného domu, kde okrem iného nájdete veľký skleník, ovocné stromy či množstvo zeleniny. Najnovšie sa dokonca na sociálnej sieti pochválil štedrou úrodou kokteilových paradajok. „Moje kokteilové paradajky ťahajúce sa do neba,“napísal hrdý Bugár.

Strana Most-Híd, ktorej vedenia sa po Bugárovi ujal niekdajší minister životného prostredia László Sólymos (51), do budúcnosti uvažuje o vytvorení jednej veľkej maďarskej strany spolu so stranami SMK a Spolupatričnosť, čo kladne hodnotí aj samotný Bugár. Zároveň však trvá na tom, že v strane by mal ostať zachovaný multietnický charakter a slovenský element. Podľa Bugára totiž nie je samozrejmosťou, že slovensko-maďarské napätie dnes už prakticky neexistuje. „To nepadlo z neba, na tom sme pracovali 11 rokov a netreba sa toho vzdávať,“ hovorí.