Do budúcich parlamentných volieb by mohli Slováci hlasovať elektronicky, tvrdí Matovič

Premiér Igor Matovič (OĽANO) túži, aby do budúcich parlamentných volieb mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii. Myslí si, že súčasný systém hlasovania poštou zo zahraničia je deravý a elektronické hlasovanie by mohlo byť bezpečnejšie.