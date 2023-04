Taraba v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, prečo si pre spoluprácu vybral práve SNS, aké sú medzi nimi hodnotové prieniky, akú agendu chcú presadzovať a akým spôsobom plánuje viesť kampaň.

"SNS je historicky najstaršou stranou, má viac ako 150 rokov. Na platforme tejto strany sa historicky združovali najväčšie slovenské osobnosti. SNS viedla rozhodujúce zápasy za svojbytnosť a prežitie Slovákov. Chcem jej pomôcť vrátiť sa do parlamentu," povedal pre agentúru Taraba a dodal, že ich protivníkom budú progresívny liberalizmus a politici, ktorí kladú na prvé miesto záujmy všetkých naokolo, len nie Slovákov a Slovenska.

"Kto sleduje politiku, je mu jasné, že ak má vzniknúť vláda na základoch súčasnej opozície, je potrebné, aby SNS prešla do parlamentu. Voliť strany, ktoré nemajú žiaden koaličný potenciál môže byť atraktívne, ale zároveň to dopomáha k tomu, aby zostavili vládu progresívni liberáli," tvrdí predseda strany Život – Národná strana (Život-NS). Ďalej dodal, že s Dankom sa dohodli na korektnej forme, nielen personálnej, ale aj na politickom programe, ktorý budú presadzovať.

"My máme na rozdiel od Eduarda Hegera (Demokrati) jasno, kto je žena a kto je muž. Nebudeme tu politikárčiť so žiadnymi transgender agendami a ani podporovať prenikanie týchto ideológií do škôl. Tam patrí len vzdelávanie a nie táto pseudoideologická agenda," tvrdí Taraba. Dnes podľa neho žijeme dobu, keď je potrebné vedieť sa jasne postaviť za tradičný a prirodzený koncept spoločnosti, vrátane ochrany tradičnej rodiny ako základu spoločnosti. Toto progresívnym liberálom podľa Tarabu prekáža.

S ktorými stranami plánuje spoluprácu a s ktorými naopak nie? "Vylučujem jednoznačne hnutie Progresívne Slovensko a stranu Sloboda a Solidarita. Tieto strany samy jasne tvrdia, že nevstúpia do vlády, ktorá nelegalizuje homosexuálne zväzky. Vidíme, že presadzujú všetky zvrátenosti, ako napr. eutanáziu, útočia na tradičnú rodinu a v podstate všetko, čo patrí k Slovensku. Naším cieľom je, aby po voľbách vznikla vláda na kontúrach súčasnej opozície. Logicky ide o zloženie strán SNS, Hlas-SD a Smer–SD." dodal na koniec.