Pri plošnom testovaní sa chcú podľa neho vyhnúť tomu, aby zdravotníkom pomoc nariadili. Verí, že sa ich nájde dostatok. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár povedal, že ich strana sa na plošnom testovaní nezúčastní, otestovať sa dajú PCR testami. Tvrdí, že ak by bol Smer-SD vo vláde a odborníci s pandemickou komisiou by odporučili úplný lockdown, urobili by tak aj so stopercentnými finančnými náhradami pre občanov.

Na snímke je poslanec NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas mimoriadnej schôdze NR SR. Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Minister ocenil nasadenie a prístup samospráv, bezpečnostných a záchranných zložiek pri pilotnom testovaní. Pripustil chyby v začiatkoch, ktoré odstraňovali. Situáciu podľa neho výrazne nekomplikovali občania z iných okresov.

"Nebolo ich veľa. Drvivá väčšina budú ľudia zo správnych okresov," skonštatoval s tým, že zatiaľ nemá štatistiky. Pýta sa, ako by Smer-SD nahrádzal škody pri úplnom lockdowne, keď v marci jeho vláda s Petrom Pellegrinim pristúpila k prísnym obmedzeniam bez akejkoľvek formy pomoci.

Blanár podotkol, že vyhlásenie mierneho lockdownu a plošného testovania sprevádzali chaos a dezinformácie, chýbala komunikácia so samosprávami, pričom práve ony prispeli k úspešnosti akcie. Pripomenul, že odborníci navrhovali tvrdý lockdown na tri týždne, no vláda rozhodla politicky a vymyslela výnimky, aby sa vyhla podaniam na Ústavný súd SR a lockdown spojila s plošným testovaním.

