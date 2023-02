Súčasnú realitu potvrdil Šimečka aj v nedeľňajšej diskusnej relácii na Markíze. „Viete si predstaviť, že by ste vo vláde sedeli s Hlasom?" Jednoduchá otázka moderátora Michala Kovačiča Michala Šimečku zaskočila, no aj zo „zahmlenej" odpovede je zjavné, že myšlienku vopred nezatracuje. „Ako sme mali zasadnutie predsedníctva pred župnými voľbami, tak ho budeme mať aj pred parlamentnými. Keď bude jasné, kto bude kandidovať a aké budú vo voľbách subjekty, potom povieme našim voličom, s kým si to vieme predstaviť a koho vylučujeme," odpovedal šéf progresívcov.

Politológ Štefančík: Je reálne, aby Pellegrini a Šimečka v budúcnosti spolupracovali?

Alternatívu prípadnej volebnej koalície s niekdajšími rivalmi nijako rázne nevyvrátil. „Pre mňa osobne je to veľmi ťažké," odpovedal na otázku, či si dokáže predstaviť spoločnú koalíciu s Hlasom. Jedným dychom však poprel, že by už dnes existovali akékoľvek predvolebné dohody. „Mýty o tom, že už sú upečené nejaké koalície a že sa tu niekto s niekým stretáva, sú čisté konšpirácie, ktoré šíri predseda OĽaNO Igor Matovič," povedal a zdôraznil, že s Pellegrinim sa ešte nikdy nestretol.

REAKCIU PELLEGRINIHO A PODPREDSEDOV HLASU NÁJDETE V GALÉRII

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je však prípadná spolupráca medzi Hlasom a Progresívnym Slovenskom pomerne reálna. „Pre Pellegriniho to môže byť alternatívou číslo jeden a ak sa s nimi nedohodne, tak pôjde s Ficom a Kollárom," myslí si odborník. „Problém skôr vidím v tom, kto bude ďalší do počtu. Lebo OĽaNO to nebude kvôli Matovičovi a s SaS nemôže vládnuť pre jej sebadeštrukčný potenciál," mieni Radoslav Štefančík.

Odborník sa vyjadril aj ku konkrétnej agende progresívcov, ktorá je podľa jeho slov ľahko čitateľná napríklad v zahraničnej politike. „Tam sa dokážu dohodnúť určite aj s Pellegrinim. V domácej politike skôr s liberálmi. Problém je v tom, že do roly reprezentantov liberálov sa štylizujú najmä ľudia z SaS, ale dnes je otázne, či sa sulíkovci vôbec dostanú do parlamentu. To isté však platí aj pre ostatné strany," dodáva Radoslav Štefanćík.