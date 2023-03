Strana MODRÍ - Európske Slovensko už svieti na stránkach ministerstva vnútra. Expremiér pôvodne zastrešoval stranu Spolu pod značkou „Modrá koalícia", no po nezhodách s jej predsedníctvom sa rozhodol pre samostatnú stranu. „Rozhodli sme sa v našom započatom úsilí pokračovať. Prestávame čakať a sedieť, začíname ,makať' na zbere podpisov," vysvetlil Ľuboš Schwarzbacher z Dzurindovho vznikajúceho subjektu.

Mikuláš Dzurinda: Čo sa stalo medzi ním a Miroslavom Kollárom (február 2023)

Čo na to ostatné mimoparlamentné strany? KDH, na ktoré sa expremiér najviac spoliehal, už oznámilo, že ďalšie rokovania s Dzurindom v tejto chvíli nepokračujú. Na mŕtvom bode sú zatiaľ aj debaty s Hegerovými Demokratmi, teda bývalou Modrou koalíciou, ktorú mal Dzurinda pôvodne zastrešiť. „Z našej strany to nie je uzavreté. Kto odišiel od spoločného stola, je Dzurinda," poznamenal podpredseda demokratov Miroslav Kollár (53) s dôvetkom, že do volieb je zatiaľ ďaleko. „Osobne si myslím, že by sme sa mali integrovať a nie zakladať nové subjekty," doplnil.

Tlačová konferencia Eduarda Hegera. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Ďalším rozhovorom s Dzurindom sa zjavne nebráni ani strana občianskych demokratov generála Pavla Macka (58). „Rokujeme so všetkými stranami v stredopravom spektre. S KDH, SaS, s Maďarským fórom, s Demokratickou stranou, ale aj so subjektmi, ktoré ešte len zbierajú podpisy," vysvetlil generál, ktorý si rovnako vie predstaviť spoluprácu s Hegerovými Demokratmi. „Hodnotovo sme si blízki," poznamenal. „Do volieb pôjdeme samostatne, ale sme otvorení spolupráci s tými, ktorým problémy národnostných komunít a nimi obývaných regiónov nie sú ľahostajné," zdôraznil predseda maďarskej Aliacie Krisztián Forró (47).



„S Dzurindom som sa stretla iba raz, pred pár mesiacmi. K ničomu konkrétnemu to neviedlo a momentálne nerokujeme," vysvetlila Lucia Ďuriš Nicholsonová (46), ktorá momentálne zbiera podpisy pod vznik strany Jablko.

Lucia Ďuriš Nicholsonová predstavuje profil strany Jablko Zdroj: Tibor Somogyi

„Z parlamentných strán by mohla byť Dzurindovým prirodzeným partnerom SaS," myslí si politológ Radoslav Štefančík a dodáva, že táto spolupráca fungovala už v minulosti. „Čo sa týka Sme rodina, tu spoluprácu nemožno vylúčiť," dodáva politológ, ktorý by však Kollára neoznačil za Dzurindovho prirodzeného partnera.

Spoluprácu medzi modrými a Matovičovou OĽaNO si odborník predstaviť nevie. No samotné OĽaNO svojou reakciu poriadne prekvapilo.

ŠOKUJÚCU REAKCIU OĽaNO NÁJDETE V GALÉRII

Dzurindu Štefančík označuje za „dostatočne skúseného" na to, aby dokázal diskutovať aj s Petrom Pellegrinim. „Všetci lídri politických strán vrátane Hegera by mali zvážiť, či nie je pre túto krajinu vhodné, aby začali uvažovať o Petrovi Pellegrinim ako o potencionálnom partnerovi," povedal Radoslav Štefančík.

Diskusná relácia "Karty na stôl", ktorej hosťom bol Radoslav Štefančík. Zdroj: EMIL VAŠKO

Samotná strana Hlas na otázky reagovala pripomenutím, že „predsedníctvo strany potvrdilo, že Hlas po parlamentných voľbách nebude za žiadnych okolností spolupracovať so stranami OĽaNO a ĽSNS." Boris Kollár odkázal, že si vie predstaviť spoluprácu s každým, kto sa stotožní s programom jeho strany a bude ho akceptovať pri zapracovaní do programového vyhlásenia. „Zároveň mu musí byť jasná otázka holokaustu a SNP," dodal.

Politológ Štefančík: Šance Mikuláša Dzurindu sa zmenšili

„Nemyslím si, že by Dzurindov výtlak dosahoval päť percent, a to z viacerých dôvodov. Proti nemu hrá napríklad čas, keďže do volieb máme pol roka a on zbiera podpisy a zatiaľ nepredstavil žiadne známe tváre," zamýšľa sa politológ Tomáš Koziak. „Ďalším problémom je prehustenosť strán v pravicovom politickom spektre," uzatvára Tomáš Koziak so slovami, že Dzurindov projekt bude mať najväčšie šance na úspech v prípade zlúčenia či vytvorenia koalície s inou politickou stranou.

Prečítajte si tiež: