Polícia v snahe rozohnať rozzúrený dav použila proti demonštrantom vodné delo, ale aj slzotvorný plyn či dokonca gumové projektily. Zábery z hlavného mesta doslova ohromili Slovensko, no krvný tlak zdá sa zdvihli aj Matovičovým odporcom.

Protest ostro skritizovala napríklad smeráčka a poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová (52). „Nemusíme súhlasiť s opatreniami, ktoré zavádza vláda (mimochodom nielen naša), môžeme pomenovať čo sa nám nepáči, môžeme klásť otázky, nesúhlasiť. Ale to všetko spôsobom, ktorý nevyvoláva nenávisť a násilie. Lebo priatelia, je len tenká línia kedy sa násilie stane dôvodom pre iné násilie,“uviedla na sociálnej sieti.

Beňová podľa vlastných slov s protestom zásadne nesúhlasí. „Úplne zásadne nesúhlasím so včerajšou násilnou “akciou” ultras a fašistov v Bratislave. Obzvlášť so zneužitím detí na tejto akcii. To, že sa priživili náckovia nikoho určite neprekvapilo. A ak ste tam aj boli takí, ktorí ste chceli vyjadriť svoj nesúhlas nejakým slušným spôsobom, žiaľ, stali ste sa, možno úplne nedobrovoľne, súčasťou tejto frašky. Lebo dlažobné kocky ani svetlice ste si z domu určite nebrali,“ napísala Beňová – celý status Moniky Beňovej nájdete v galérii.

Zo záberov z pred úradu vlády bola zhrozená aj ďalšia poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (43). „Prosím vás, povedzte mi, že toto sa naozaj nestalo. Napíšte mi, že to je nejaká mega montáž, a že na Slovensku v skutočnosti nie sú rodičia, ktorí by k tomuto viedli svoje deti. Lebo toto je na sociálku, možno aj na paragraf,“ komentovala zábery z Bratislavy.

Samotný premiér Igor Matovič sa k protestom vyjadril len veľmi stručne. „Každý, kto hádže po policajtoch dlažobné kocky, si vodné delo zaslúži,“povedal. Protesty ostro skritizoval aj minister vnúra Roman Mikulec. "Je naozaj úbohé, že v čase, keď u nás alarmujúco narastá počet nakazených koronavírusom, je vyhlásený núdzový stav a zákaz zhromažďovania sa, sa nájdu ľudia, ktorí nič z toho nerešpektujú. Demonštrácia, ktorá nemá skutočný obsah a jej jedinou úlohou je primitívna provokácia, je zúfalým pokusom ultras a radikálnej pravice upútať na seba pozornosť," napísal na sociálnej sieti.

Podľa slov Mikulca nikto z demonštrujúcich nereagoval na výzvy polície, aby sa rozišli. "Vzhľadom na núdzový stav a zákaz zhromažďovania sa. V pohotovosti máme stovky policajtov, ktorým chcem aj touto cestou poďakovať za fantastickú prácu. Nie, nenecháme sa vyprokovovať. Nepristúpime na ich primitívnu hru, keďže ich jediným cieľom je vyvolať roztržku a pobiť sa," uviedol.

K podobným demonštráciám proti vládnym opatreniam pritom prišlo aj v centre Prahy. Kde musela polícia podobne, ako na Slovensku pristúpiť k použitiu vodného dela.

