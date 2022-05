Kým minister financií Igor Matovič (49), tvrdí, že ropná rafinéria Slovnaft by napriek avizovanému zdaneniu ziskov z ruskej ropy ceny zvyšovať nemala, minister hospodárstva Richard Sulík (54) je presvedčený o opaku. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto obrátil priamo na Slovnaft!

O zdanení mimoriadnych príjmov z ruskej ropy budú poslanci rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, čo plénum odobrilo na štvrtkovom hlasovaní. Rafinéria Slovnaft by tak mala platiť daň z cenovej výhody, čo jej prináša spracovanie ruskej ropy, ktorá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent. Štát získa financie navyše, ktoré môže neskôr využiť napríklad na vyplácanie sociálnych balíčkov.

VIDEO Anton Molnár, hovorca Slovnaftu: Pristúpi rafinéria na dohody o cenách s politikmi?

Matovič podľa Sulíka tvrdil, že vedenie Slovnaftu súhlasilo so zavedením dane. Malo sa dokonca zaviazať, že nebude dvíhať ceny na čerpacích staniciach. Šéf rezortu hospodárstva sa preto spojil s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovnaftu Oszkárom Világim. Spoločnosť však podľa ministra hospodárstva hovorí niečo iné.

S otázkami sme sa tak denník Plus JEDEN DEŇ obrátili priamo na rafinériu Slovnaft. „Naša spoločnosť nemôže pristupovať k formálnym ani neformálnym dohodám o cenách s nikým, ani s ministrom financií," ozrejmil hovorca rafinérie Slovnaft Anton Molnár. Dodal, že im to nedovoľuje ani povaha biznisu. „Práve to by totiž bolo proti princípom hospodárskej súťaže. A za držanie nízkych či vysokých cien by nás mohol právne napadnúť iný významný hráč na trhu, prípadne by sme mohli byť vyšetrovaní a následne pokutovaní protimonopolným úradom," vysvetlil Anton Molnár a doplnil: „Nechcem sa opakovať, ale ceny sa vždy vyvíjajú na základe trhu, na základe medzinárodných kótovaných cien."

Podľa hovorcu sa Slovnaft dostal pod tlak politikov i médií. „Nedávno nás začal vyšetrovať protimonopolný úrad, táto situácia skutočne nie je jednoduchá," odkázal s pripomienkou, že v Európskej únii sa má aktívne rokovať o šiestom sankčnom balíku, v rámci ktorého sa uvažuje o cle na ruskú ropu. „Nerozumieme teda, prečo sa v tejto krajine individuálne zameriavame na jedinú rafinériu, vďaka ktorej je Slovensko energeticky sebestačné," uzavrel.

Liberáli nakoniec plánujú podať pozmeňujúci návrh zákona, v rámci ktorého by sa daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad DPH na naftu a benzín. „Bolo by to korektné a férové," myslí si Sulík. Ak tento návrh nebude akceptovaný, strana si chce uplatniť veto.

Medzičasom množstvo Slovákov žijúcich pri hraniciach, chodí tankovať za lacnejšie peniaze do Maďarska. Kým totiž politici riešia problémy so stúpajúcimi cenami novými zákonmi, Slováci sa, zdá sa, vynašli. Na internete sa totiž objavili fotografie kolón z neďalekého Maďarska. Pričom azda najšokujúcejší bol dôvod mladej Slovensky, ktorá podľa vlastných slov v tomto smere nemá na výber.

ŠOKUJÚCE SLOVÁ SLOVENKY TANKUJÚCEJ V MAĎARSKU NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: