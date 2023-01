Bude Žilinka kandidovať na PREZIDENTA? Generálny prokurátor vyšiel s pravdou von! ×

Generálny prokurátor Maroš Žilinka neuvažuje o tom, že by kandidoval na prezidenta SR. Potvrdil to v nedeľu na sociálnej sieti. Deklaruje, že v decembri 2020 bol zvolený do funkcie na sedem rokov a toto obdobie chce naplniť.