Odvolávanie ministra vnútra sa opäť posúva na septembrovú riadnu schôdzu parlamentu. V rokovacej sále Národnej rady ani po prestávke nebol dostatok poslancov, parlament tak nebol uznášaniaschopný. Predseda Národnej rady sa vyjadril aj k situácii s obvineným policajným prezidentom Petrom Kovaříkom (54), ktorý ohlásil tlačovú besedu na utorkové (31. augusta) popoludnie. "Ák odstúpi, budem jeho rozhodnutie vnímať veľmi pozitívne ako charakterný krok človeka, ktorý ak chce udržať dôveryhodnosť polície, tak by tento krok mal urobiť," povedal.

Boris Kollár však azda najviac prekvapil pri otázkach smerujúcim k prípadnému vypísaniu referenda. Predseda Národnej rady by o referende - ak by to bolo technicky možné aj pred uplynutím polročnej lehoty - podľa vlastných slov rokoval skôr, "Ak by to bolo technicky možné nečakal by som pol roka. Vážim si vôľu 600 000 občanov, ktorí povedali, že chcú referendum. A to referendum by mali dostať," povedal.

Ústavný súd SR nedávno rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi, podporilo ju viac ako 585.000 ľudí.