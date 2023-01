Referendum o možnosti skrátenia volebného obdobia vlády, ktoré iniciovali opozičné politické strany, sa bude konať 21. januára. Podľa politológa Radoslava Štefančíka však bude neplatné a účasť odhaduje pod 50 percent oprávnených hlasujúcich. „Bude to zas a znovu drahý prieskum verejnej mienky a štátom zaplatená kampaň opozičných politických strán,“ myslí si odborník.

Jeho kolega Jozef Lenč to vidí podobne: „Keďže doposiaľ, až na jeden, boli všetky referendá neúspešné a zúčastnilo sa na nich približne 25 percent oprávnených voličov, je na mieste predpokladať, že aj toto referendum sa zapíše do zoznamu premárnených šancí,“ mieni Lenč.

Okrem referenda by nás mali čakať aj predčasné voľby. Štefančík nášmu denníku pripomína, že o nich hovorila vo svojom novoročnom príhovore aj prezidentka. „Ak sa strany dohodnú, myslím si, že termín v druhej polovici septembra 2023 by bol vhodný kompromis pre všetky strany,“ odhaduje Štefančík.

Lenč hovorí, že možnosť konania predčasných volieb stúpne v prípade, ak bude úspešné už spomínané referendum. „Osobne sa domnievam, že ak budú predčasné voľby, tak najskôr až na jeseň 2023,“ dodáva.

Zaujímalo nás aj to, ako môžu predčasné voľby dopadnúť. Pre oboch politológov ide o náročnú otázku. Jozef Lenč prízvukuje, že predchádzajúci rok ukázal, že v prípade väčšiny politických strán sa podpora zo strany voličov výrazne nemení. Je tak podľa jeho slov možné predpokladať, že víťazom volieb sa môže stať niekto z trojice Hlas- -SD, Smer-SD, prípadne Progresívne Slovensko.

Zaujímavý predpoklad, naopak, vyslovuje Radoslav Štefančík, a to, že Robert Fico (Smer-SD) sa dohodne s Andrejom Dankom a SNS pôjde do volieb v koalícii so Smerom. V súčasnosti si však v prípade konania predčasných volieb trúfa odhadnúť iba ich víťaza. „Vyzerá to tak, že Peter Pellegrini má najväčšiu šancu zvíťaziť, ale kto všetko sa ešte do parlamentu dostane, o tom rozhodne ako vždy pomerne dosť prelietavý slovenský volič,“ vysvetľuje politológ.

Slovensko čaká aj na to, ako sa presadia vznikajúce projekty Mikuláša Dzurindu či Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Podľa Lenča sa s veľkou pravdepodobnosťou do parlamentu nedostanú. Štefančík zasa zdôraznil, že Mikuláš Dzurinda ešte nepovedal posledné slovo. „Ak dá dokopy zaujímavých ľudí, môže poriadne premiešať poradím strán vo voľbách,” uzatvára Štefančík.

