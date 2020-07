Pellegrini väčšinu svojej konferencie venoval kritizovaniu súčasnej vlády. V priebehu niekoľkých minút odsúdil dočasné zrušenie bezplatných vlakov, kontroverzné nákupné hodiny pre dôchodcov, ale aj transformáciu trinástych dôchodkov. „Po stretnutí s primátormi a so starostami v regiónoch Slovenska musím konštatovať, že vláda začala skrytý boj so slovenskými samosprávami,“ vyhlásil Pellegrini.

Bývalý premiér zdôraznil, že samosprávy, mestá a obce čelia vážnym dôsledkom koronakrízy. „Ich príjmy klesajú, pretože sú tvorené z daní pracujúcich. Čím viac bude na Slovensku nezamestnaných, čím pomalšie budú rásť mzdy, o to viac sa ich príjmy budú prepadať,“ povedal Pellegrini, podľa ktorého vláda svojou „pomalou a slabou“ pomocou zráža ekonomiku na kolená. „Daňový výpadok voči samosprávam chce vláda riešiť na dlh a Hlas-SD tento postoj považuje za nemorálny a amatérsky“.

Samosprávy, ktoré zabezpečujú osvetlenie, kosenie, údržbu chodníkov a iné veci, ktoré sa priamo dotýkajú každodenného života občanov, podľa Pellegriniho „veľmi nahlas“ povedali, že nebudú schopné udržať úroveň poskytovaných služieb. „Minister financií povedal, že vie pomôcť samospráve len formou pôžičiek, ktoré budú musieť vyčerpať do konca roka a budú ich musieť splácať,“vyhlásil Pellegrini. Sociálny balíček vlády podľa expremiéra iba presúva ťarchu na plecia samosprávy.

Pellegrini ďalej upozornil, že bezplatné jazdenie v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy či prímestskej dopravy, ktoré sa Matovičova vláda chystá zaviesť, pôjde opäť na vrub samospráv. „Táto vláda plánuje zaťať sekeru 12 miliárd eur, chce mať deficit na úrovni 12 % HDP, zároveň bude mať k dispozícii miliardy z EÚ, a preto nechápem a nerozumiem, prečo vláda nechce dorovnať výpadok príjmov pre slovenské mestá a obce. Považujem za drzosť, že sa pri takomto obrovskom balíku peňazí rozhodla šetriť na dôchodcoch v mestách a obciach,“ povedal Pellegrini.

"Je to v úplnom rozpore s tým, čo rozprával Matovič v Národnej rade, že ide bohatým brať a chudobným dávať, naopak, bohatým dáva a chudobným chce aj to málo, čo majú, zobrať,“ uzavrel Pellegrini, ktorý vládu vyzval, aby jednorazovo odškodnila slovenské samosprávy a dorovnala im výpadok z podielových daní. „Sme presvedčení, že vláda musí nájsť potrebných 300 miliónov eur pre slovenské samosprávy. „Ak tak vláda neurobí, budeme hľadať možnosti, ako ju zaviazať, či už zákonom, alebo formou uznesenia, pretože si myslíme, že je to jediné správne riešenie,“uzavrel Pellegrini.