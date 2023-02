Otázku darovania Mig-29 Ukrajine musia zodpovedať ústavní právnici. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS). S ich darovaním problém nevidí.

Podľa podpredsedu NR SR Petra Pčolinského (Sme rodina) treba zodpovedať aj politické a ekonomické otázky. Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč hovorí o rozpore s Ústavou SR, navrhuje otvoriť diskusiu o skoršom termíne predčasných volieb. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Bude diskusia, budú sa vyjadrovať ústavní právnici a podľa toho sa bude diskusia riešiť. A my sa zariadime," povedal Krúpa. Darovanie migov Ukrajine podporuje, hovorí o jedinečnej príležitosti zužitkovať techniku, ktorá je nevyužívaná.

Podľa Pčolinského treba zodpovedať všetky otázky z toho vyplývajúce, teda nielen ústavnoprávne otázky, ale aj politické či ekonomické. Ústavnoprávne riešenie považuje za zásadnú otázku. "Treba to rozobrať do najmenších detailov a potom sa vyjadríme," povedal. Nevie si však predstaviť, že by sa pre MIG-29 menila Ústava SR.

Takáč je presvedčený, že dočasne poverená vláda nemá na takéto rozhodovanie kompetencie, hovorí o hrubom rozpore s ústavou. Navrhuje preto otvoriť diskusiu o skoršom termíne predčasných parlamentných volieb. Podľa Pčolinského je hnutie Sme rodina na túto tému pripravené rokovať, Krúpa takúto iniciatívu očakáva, SaS sa k tomu postaví podľa vývoja situácie.

Takáč zároveň poprel, že by Smer-SD vo svojich vyjadreniach priamo hovoril o možnosti mobilizácie na Slovensku pre vojnu na Ukrajine. Tvrdí, že vyjadrenia boli vytrhnuté z kontextu. Pčolinský predstaviteľov opozičného Smeru-SD vyzval, aby nešírili "sprosté klamstvo a nestrašili ľudí". Ubezpečuje, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Krúpa si myslí, že by mohlo ísť o šírenie poplašnej správy.

Na margo vyjadrení dočasne povereného šéfa diplomacie Rastislava Káčera o možných územných nárokoch Maďarska Krúpa poznamenal, že minister "trošku prestrelil". Je však podľa neho legitímne sa o takýchto veciach baviť.

Aj Pčolinský je presvedčený, že Káčerovo vyjadrenie nebolo diplomatické a mal by vážiť slová. Myslí si, že každá krajina má právo na sebaurčenie a verí, že si nebudeme musieť brániť svoje hranice. Takáč označil Káčerove vyjadrenia "za čiarou". Myslí si, že prezidentka SR Zuzana Čaputová ho mala stiahnuť.