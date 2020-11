Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) nevidí relevantný dôvod na to, aby sa konalo ďalšie kolo celoplošného testovania, uviedla prezidentka zväzu Zuzana Dolinková.

Zdôvodnila to tým, že dodnes nie sú spracované a známe presné dosahy a vyhodnotenie pomeru prínosov a nákladov pilotného ani dvoch kôl celoplošného antigénového testovania obyvateľstva. ZAP vidí zmysel testovania antigénovými testami tam, kde je to najefektívnejšie, teda v ohniskách nákazy, nemocniciach, domovoch sociálnych služieb či vo veľkých firmách.

"Z pohľadu ambulantného sektora je žiaduce zriadenie špeciálnych mobilných odberových miest s cieľom rýchlej diagnostiky nákazy použitím antigénových testov, kde by v indikovaných prípadoch mali ambulantní lekári možnosť zhodnotiť infekčnosť pacientov, a tým efektívne poskytovať primeranú zdravotnú starostlivosť," povedala.

Podľa zväzu je nezanedbateľným faktom aj aktuálne vysoký počet nakazených zdravotníkov, ich vyčerpanosť a nenahraditeľnosť. Pri dostatočne nepreukázanej účinnosti prínosu celoplošného testovania by bolo opätovné nasadenie zdravotníkov do tejto akcie neprimeraným hazardom so zdravím, tvrdí Dolinková.

"Naopak, za jednoznačne účinný nástroj považujeme ďalšie zvyšovanie dostupnosti indikovaného a cieleného PCR testovania," dodala.