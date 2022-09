Hneď v úvode markizáckej relácie označil financmajster ministerstvo hospodárstva za mimoriadne zanedbaný rezort. „Všetci to vieme. Na štyroch mimoriadnych zasadnutiach, ktoré organizoval premiér v podstate unisono, konštatovalo 30 odborníkov na energetiku, že Sulík odflákol prípravu na energetickú krízu," vyhlásil Matovič, pričom neskôr ešte pritvrdil a Sulíkovu prácu okomentoval slovom „prúser". Viskupič jeho tvrdenie odmietol ako „klamstvo".

VIDEO Minister Richard Sulík: Neutekám pred zodpovednosťou (5. september)



Šéf vládnej OĽaNO počas relácie však jednou z úvah o riešení energetickej krízy poriadne prekvapil. „Jedno z riešení je, že sa skúsime dohodnúť so súčasnými akcionármi na tom, že by sme odkúpili podiel v Slovenských elektrárňach. Vieme, že svojho času Dzurinda s Miklošom predali trestuhodne tento podiel, a Fico (Smer-SD) ho pred desiatimi rokmi mohol naspäť odkúpiť. Trestuhodne však nevyužil predkupné právo a dnes všetci ľudia na to doplácajú," povedal Matovič.

Cenu takéhoto riešenia si odhadnúť netrúfal. Odkúpenie podielu v SE je podľa neho jedno z riešení, avšak krajné. Pravdepodobnejším riešením, o ktorom sa uvažuje aj v EÚ, podľa neho je, že by sa obmedzili zisky výrobcov elektriny z atómových zdrojov, lebo cena uránu ako vstupnej suroviny na výrobu elektriny v atómových elektrárňach doposiaľ vzrástla len minimálne.

Kúpa podielu v elektrárňach podľa Viskupičových slov zrejme reálna nie je. „To, že SE nie sú štátne, sa javí, že bola chyba. S tým sa asi súhlasiť dá, ale robme veci reálne, ktoré dávajú zmysel a vieme ich urobiť. Dnes krajina v žiadnom prípade pri daných deficitoch (rozpočtu) a pri danom vývoji, aj budúcom, a hroziacich deficitoch nemá žiadny priestor, aby naspäť kupovala elektrárne," podčiarkol Viskupič.

„Dnes rozprávať o kúpe SE, keď sme túto krajinu zadlžili asi o 16 miliárd eur, je možno zmysluplné, ale nedáva to zmysel, lebo nemáme na to peniaze. Riešme napríklad, keby bolo najhoršie, tzv. núdzový stav, keď by štát určitou formou znárodnil produkciu, ktorá je vyrobená na Slovensku, a zabezpečilo sa ňou zásobovanie obyvateľstva alebo podnikov. Treba však predtým hľadať celoeurópske riešenia," dodal poslanec za SaS.

