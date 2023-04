Budaj a Pellegrini si v debate skočili do vlasov: Pán minister, dúfam, že vás budú vyšetrovať! ×

Spôsob, akým bolo pripravené riešenie vrakunskej skládky v Bratislave, bol zlý. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj preto v diskusnej relácii Sobotné dialógy deklaroval, že to napraví a do konca volebného obdobia sa vrakunská skládka pohne. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini dúfa, že ministra raz budú vyšetrovať za to, čo spôsobil pri ohrození podzemných vôd na Žitnom ostrove.