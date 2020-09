Minister životného prostredia Ján Budaj (68) si v mladosti prežil búrlivé časy ako jedna z vedúcich osobností novembrovej revolúcie. Teraz sa zdá, že ich prežíva opäť. V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ priznal, že inšpektorom jeho úradu sa vyhrážali smrťou. Prezradil tiež, aké má plány v rezorte životného prostredia.

Začnem zostra... Médiami rezonuje prípad mliekarne, ktorá mala údajne úmyselne znečisťovať rieku Slatina. Jedna z vašich inšpektoriek mala v súvislosti s týmto prípadom dostať SMS v znení „Zajtra ráno budeš plávať hore bruchom v Dunaji”...

Áno, inšpektori často čelia ponukám na korupciu, ale aj vyhrážkam. Nebudem tajiť, sám viem o viacerých podobných prípadoch. Spolu s novým riaditeľom inšpekcie som tomu chcel predísť a na tento prípad sme prevelili inšpektorku z iného kraja. Inšpektorku bez osobných väzieb na túto spoločnosť.

A výsledkom boli vyhrážky osobnou likvidáciou...

Inšpektorka zadokumentovala únik neznámych látok a zároveň našla v potrubí kolíziu s rúrkami, ktoré tam nemali byť. Zdá sa, že tu bolo vybudované falošné potrubie. Majitelia argumentujú, že veď oni sú mliekareň s biologickým materiálom - akési „mliečko“, ktoré len trošku zafarbí vodu. No naša inšpektorka, keď odoberala vzorku, popálila si ruku. Určite to nebolo neškodné.

Sú vyhrážky inšpektorom bežnou praxou?

Stáva sa. Inšpekciu v minulosti podceňovali. Buď nemala dostatočné kapacity, niektorí boli skorumpovaní, alebo aj zastrašovaní vyhrážkami. Verím, že pod novým riaditeľom to pôjde celkom inak. Inšpektori budú robiť námatkové kontroly, udeľovať pokuty a keď bude treba, budú aj na páchateľov envirokriminality podávať trestné oznámenia.

Na snímke Ján BUDAJ - minister životného prostredia SR Zdroj: Tibor SOMOGYI

Aký bude osud bratislavského Slovnaftu? Viackrát ste naznačil, že by mal byť vysťahovaný z hlavného mesta...

Je povinnosťou ministra životného prostredia otvoriť túto tému. Niet takého hlavného mesta v Európe, ktoré by na svojom území malo petrochemický závod podobného rozsahu. Slovnaft dňom-nocou prečerpáva podzemné vody v miliónoch litrov a vytvára tzv. vodnú clonu. Inak by sa už dávno rozšírili ropné produkty smerom na podzemné vody Žitného ostrova. Predsa nemôžeme myslieť vážne, že zásobáreň pitnej vody, ktorá by dokázala zásobiť 16 miliónov obyvateľov (najväčšia v strednej Európe), bude navždy ohrozovaná petrochemickým závodom.

Poďme ku kauze Istrochemu. Sám ste vyhlásili, že ministerstvo tu monitoruje 7 enviromentálnych záťaží...

Máme sondy na území Istrochemu a v okolí, a tak máme obraz o tom, že pod územím niekdajšej Dimitrovky je kontaminovaná voda, ktorá nie je vhodná na pitie ani polievanie. Je paradoxné, že v okolí napríklad Žabieho majera sú záhradkárske oblasti. Tí osvietenejší tu polievajú dažďovou vodou, tí odvážnejší ťahajú zo studní, no ten zápach a kalnosť vody musia vidieť.

Spomínate Žabí majer. Ten však zrejme nebude jediný... Viete aj o ďalších oblastiach, kam by mohlo siahať zamorenie vody?

Môžeme potvrdiť, že pod územím Istrochemu je kontaminovaný oblak vody, ktorý je závažnou environmentálnou záťažou. Tento oblak sa pohybuje aj do okolia a smeruje k niektorým uliciam. Tam všade je však plná zásobovanosť pitnou vodou z vodovodu. Čo sa týka studní, spojil som sa aj so starostami Ružinova a Nového Mesta a vydali sme lokálne výstrahy. Verím, že ľudia v okolí Istrochemu nepoužívajú studne ani na polievanie.

Kto bude toto územie sanovať? Už ste naznačili, že by „bremeno” mal niesť Babišov Agrofert.

Na ministerstve hľadáme spôsob, ako obhájiť verejný záujem. Tým rozhodne nie je, aby sanáciu zaplatili naši občania namiesto miliardárov, ktorí privatizovali majetky výrazne pod cenu. Nota bene, keď v privatizačnej zmluve stálo, že envirozáťaž vyčistia.