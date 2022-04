Slovensko sa stalo stredoeurópskym lídrom v triedení plastových fliaš a plechoviek. Počas piatkového oficiálneho spustenia prevádzky triediaceho centra Správcu zálohového systému to v obci Kočovce v okrese Nové Mesto nad Váhom to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

„Slovensko začína éru obehového hospodárstva, v ktorom si dokážeme vážiť suroviny a dokážeme z nich vyrábať nové materiály. Systém zálohovania obyvatelia prijali, Slovensko dosiahlo už 100 miliónov zálohovaných balov. Projekt triedenia budem už onedlho prezentovať českej a rakúskej ministerke životného prostredia, predstavíme ho aj inde v Európe,“ zdôraznil minister.

Podľa generálnej riaditeľky Správcu zálohového systému Márie Trčkovej triediace centrum v Kočovciach je technicky pripravené a schopné ročne spracovať 35.000 ton obalov, čo približne pokrýva ročnú kapacitu Slovenskej republiky.

„Obaly najskôr putujú do jednej z našich prevádzok do medziskladu, kde ich zlisujú a stláčajú, aby sme minimalizovali náklady na prepravu a šetrili životné prostredie. Následne sa presúvajú do triediaceho centra, kde sa triedia tak, aby sme boli schopní zabezpečiť ich následnú recykláciu a vyrobiť zo starých fliaš a plechoviek nové,“ priblížila Trčková.