To je teda riadny rozdiel! Používanie filtrov a upravovanie fotografií je v šoubiznise ale aj v politike bežnou praxou. Ľudia sú potom doslova šokovaní, ak poznajú nejakú osobu z časopisov a bilboardov a stretnú ju naživo. Najnovšie takto prekvapila vicepremiérka Veronika Remišová (45).

Mnohé ženy po celom svete zverejňujú svoje fotografie bez mejkapu. Snažia sa tak komunikovať, že nikto nie je dokonalý a drobné nedokonalosti jednoducho patria k životu. Fotografiu "na holo" zverejnila nedávno aj europoslankyňa Monika Beňová (53). Hoci sa aj Beňová ukazovala na obálkach časopisov, nejedenkrát s poriadnym zásahom grafika.

O nadmernej retuši by vedela rozprávať aj exministerka Denisa Saková (45). Jej príliš vyretušovaná fotografia, ktorú zverejnila na sociálnej sieti, ju omladila minimálne o 10 rokiov. Ako vtedy priznala, podstúpila operáciu očných viečok. Nadmieru vyretušovanou fotkou zaujala aj ďalšia členka strany Hlas Zuzana Dolinková (38). Pre ženy v politike to nie je nič nové. To potvrdzuje aj upravený záber šéfky strany Za ľudí a ministerky Veroniky Remišovej. Ten rozdiel medzi jej záberom z prechádzky a tým propagačným je obrovský. Veď posúďte sami!