Minister práce Milan Krajniak predstavil pred pár dňami svoju víziu dôchodkovej reformy. Slovensko ju potrebuje, lebo všetko nasvedčuje tomu, že v budúcnosti bude mať krajina viac dôchodcov ako pracujúcich ľudí, ktorí na dôchodky prispievajú. Šéf rezortu práce chce preto zaviesť najmä tri zásadné zmeny.

Prvou je takzvaný rodičovský bonus, ktorý má umožniť pracujúcim deťom prispievať na dôchodky rodičom 5 percent zo svojich sociálnych odvodov. Ak má ešte oboch rodičov, delí sa to rovnomerne, teda 2,5 % z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa dostane matka a 2,5 % dostane otec. Podľa ministerstva sa tým zároveň odstráni diskriminácia žien, ktoré pre výchovu potomkov často poberajú nižšie penzie. Platí, že čím viac detí majú, tým viac môžu rodičia na dôchodku získať. Senior s jedným zarábajúcim potomkom by mohol mať dôchodok vyšší o 28 eur, žena so štyrmi deťmi po reforme by mala dostať 114 eur navyše. Problémom predstavenej novinky však je, že nemyslí na všetkých dôchodcov a k niektorým je nefér. Sú seniori, ktorí deti nemajú, prípadne ich potomkovia odišli pracovať do zahraničia. V takom prípade nebudú mať nárok na spomínaný príspevok. Podľa odborníkov by to do verejných financií prinieslo ešte väčší chaos. Navyše náš dôchodkový systém je aj v súčasnosti postavený na tom, že deti prispievajú na dôchodky rodičov, upozorňuje analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. „Nerieši dôchodkový deficit ani súčasný problém. Tento návrh sa nepýta, ktorí dôchodcovia majú problém vyžiť s dôchodkom,“ hovorí Ďurana. Podľa bývalého ministra práce Jozefa Mihála Krajniakov návrh bude vyžadovať, aby Sociálna poisťovňa niekde našla 500 miliónov eur ročne. „Ak to nebude mať podobu ústavného zákona, tak prvá vláda, ktorá príde po pánovi Krajniakovi, rodičovský bonus zruší," tvrdo odkazuje. Analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Národnej banky nápad taktiež kritizujú a navrhujú zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Súčasný minister práce však prístup ekonómov odmieta. „Takto ja dôchodkovú reformu robiť nebudem, to radšej podám demisiu,“ deklaroval Krajniak.

Druhý ministrov návrh sa týka vyriešenia deficitu, ktorý spôsobí zmena legislatívy o dôchodkoch. Krajniak to chce dosiahnuť zrušením odvodových stropov pre najviac zarábajúcich ľudí. „My si myslíme, že ľudia, ktorí majú príjem 7 700 eur mesačne a viac, si môžu dovoliť byť trošku solidárnejší," uviedol Krajniak. Ako vyčíslil štátny tajomník rezortu Boris Ažaltovič, ide o menej než 50 000 ľudí, ktorí by priniesli do rozpočtu 150 miliónov eur v roku 2023. Mihál tento odhad spochybňuje a považuje Krajniakov návrh za protiústavný, škodlivý. „Pre tých, ktorí zarábajú nad 7 700 eur mesačne, to bude impulz, aby si hľadali spôsoby, ako tieto vysoké odvody neplatiť. Nebudú ich platiť vôbec a slovenský rozpočet príde ešte aj o to, čo dnes od nich dostáva," predpokladá odborník.

S pochopením sa však stretla tretia časť reformy a síce možnosť odísť do penzie po odpracovaní 40 rokov. Ak niekto bude chcieť pracovať dlhšie, umožní sa mu to. Ide o akýsi individuálny dôchodkový strop, ale aj ten má v sebe háčik. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po zavŕšení 40 rokov poistenia sa má penzia krátiť o 0,3 percenta. „Toto minister spravil správne, ten sľub, ktorý dala koalícia ľudom, bude splnený. A suma dôchodku v tomto prípade sa bude znižovať miernejšie, ako to je pri predčasných dôchodkoch," hovorí Mihál.

Otázkou však je, či dôchodková reforma získa podporu v parlamente. Politológ Grigorij Mesežnikov pripúšťa, že výhrady k dokumentu môžu mať aj koaliční partneri.

PREKVAPUJÚCE VYJADRENIE MESEŽNIKOVA NÁJDETE V GALÉRII.

Programové vyhlásenie vlády obsahuje bod o nezvýšení odvodovo-daňového zaťaženia a proti zrušeniu odvodových stropov sa už verejne postavili Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 či Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Prečítajte si tiež: