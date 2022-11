Policajtov privolali do obchodného centra na Pribinovej, kde sa v suteréne od 10.40 h do 14.15 h pohyboval zlodej. "Doposiaľ neznámy páchateľ si so sebou zobral z uzamknutej kovovej klietky slúžiacej ako sklad jednej z reštaurácií celkovo deväť kusov sudov na pivo, z toho šesť kusov plných piva," doplnili policajti.

Policajtov privolali do obchodného centra na Pribinovej, kde sa v suteréne od 10.40 h do 14.15 h pohyboval zlodej. Zdroj: fb/Matúš Vallo má rád Bratislavu

Chuť na alkohol dostal aj 33 - ročný Adrián K., ktorý dňa 20.11.2022 v čase okolo 14:00 h v jednej z predajní obchodného domu na Slovnaftskej ulici v Bratislave ukradol 14 fliaš whisky.

Fľaše si vložil do nákupnej tašky a odkráčal cez pokladničnú zónu bez platenia. Zdroj: Alastair Grant

Fľaše si vložil do nákupnej tašky a odkráčal cez pokladničnú zónu bez platenia. Všimol si ho však služobník SBS služby, ktorý upozornil políciu. Svojim konaním páchateľ spôsobil škodu v celkovej výške 354€ .

Prečítajte si tiež: