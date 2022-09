Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) odsúdil avizovanú ruskú anexiu štyroch oblastí Ukrajiny. Vyhlásil, že ide o bezprecedentný čin a ak by sme to schvaľovali, ohrozovali by sme aj našu územnú celistvosť. Avizoval aj pripravované spoločné stanovisko troch najvyšších ústavných činiteľov.

"Je to bezprecedentný čin, je to ďalší akt agresie a nerešpektovania medzinárodných zmlúv, je to nerešpektovanie územnej celistvosti krajín. Je to veľmi nebezpečné, ak by sme to schvaľovali alebo s tým súhlasili, tak tým ohrozujeme aj našu vlastnú územnú celistvosť. To si treba uvedomiť," povedal Kollár.

Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že štyri okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny - Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská oblasť - budú do Ruskej federácie začlenené v piatok podpísaním príslušných dohôd.

V okupovaných oblastiach sa od minulého piatka konali údajné referendá o anexii k Rusku. Podľa Kyjeva aj Západu išlo o nelegitímne pseudohlasovania, ktoré boli narýchlo zorganizované v reakcii na úspešnú protiofenzívu ukrajinskej armády. Mnohé krajiny avizovali, že výsledky tzv. referend neuznajú.