"Zaujímavou nie je len suma 240 000 eur, ale aj to, že doteraz Fun rádio nikdy nedostalo peniaze od spoločnosti Tipos. Stalo sa tak zhodou okolností až potom, čo sa stal Kollár súčasťou vládnej koalície,"uviedol Smer-SD. Zároveň strana vyzýva vedenie spoločnosti Tipos, aby objasnilo, prečo sa rozhodli uzavrieť zmluvu s Fun rádiom vo výške 240 000 eur, čo podľa Smeru-SD "absolútne neodzrkadľuje postavenie Fun rádia na mediálnom trhu ani štruktúru jeho poslucháčov".Zároveň strana uviedla, že ak vedenie Tiposu neobjasní dôvod uzavretia zmluvy, budú žiadať, aby minister financií Eduard Heger (44) odvolal vedenie spoločnosti Tiposu. Hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová uviedla, že zmluva bola podpísaná 6. augusta.

Tipos, národná lotériová spoločnosť, odmieta, aby zmluvy s vysielateľmi, ktoré uzavrel a plánuje uzavrieť, boli zneužívané na "politikárčenie" bez predchádzajúcej znalosti celej veci. Pre TASR to v reakcii na sobotné vyjadrenia strán Smer-SD a mimoparlamentnej Dobrej voľby uviedol referent oddelenia internej a externej komunikácie Tiposu Rastislav Čépe. "V zmluvách, ktoré sú zo zákona zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, sú jasne definované podmienky, ktoré vylučujú zneužitie finančných prostriedkov národnej lotériovej spoločnosti," uviedol Tipos. K celej veci sa plánuje spoločnosť vyjadriť v pondelok 10. augusta.

Tipos poznamenal, že pôsobí na konkurenčnom trhu, pričom ponuka a predaj jej produktov a služieb si vyžaduje v tomto priestore aj komunikáciu smerom k zákazníkom a hráčom aj prostredníctvom médií a reklamy. "Preto Tipos oslovil, na základe predchádzajúcej analýzy, najpočúvanejšie celoslovenské rádiá, respektíve vysielateľov, ktoré sú schopné poskytnúť národnej lotériovej spoločnosti dostatočne veľký mediálny priestor, významné pokrytie vysielacím signálom a adekvátnu poslucháčsku základňu," dodala spoločnosť.

V pondelok popoludní zaujal k celej veci stanovisko aj samotný Kollár. „Tak ako som médiám sľúbil ku tejto pseudokauze sa vyjadrím a tak som tu,“ začal svoje vysvetlenie šéf parlamentu. "Drucker a Smer prišli s veľkou kauzou „Kollár sa stal predsedom parlamentu a dostal zmluvu v Tipose“. Reklama Tiposu je ale na Markíze, v STV, v TA3 v denníkoch aj v rádiách,“ uviedol Kollár.

Tipos si mal po podľa Kollára reklamu objednať v siedmych rádiách medzi inými aj vo Fun rádiu, ktoré je podľa neho druhou najpočúvanejšou rádiovou stanicou na Slovensku. „Firma Tipos navyše získala zľavu 40%, takže nie je pravdou, že by Fun rádio získalo zákazku za 240 000 eur,“povedal Kollár podľa ktorého by mal Tipos vo Fun rádiu za najbližší rok do reklamy preinvestovať približne od 100 do 200 tisíc eur. "Ak sa bavíme o 100 000 eurách, tak je to cca 8000€ na mesiac reklamy,“ povedal.

Podľa Kollára je dnes nakupovanie reklám Tiposu oveľa transparentnejšie, ako tomu bolo v minulosti. „Musím tiež povedať, že Tipos je relevantným a váženým partnerom Fun rádia od roku 2005 a každý jeden rok od neho dostal reklamu. Predtým to však išlo cez reklamnú agentúru čo si dotyční dvaja páni (Drucker a Fico pozn. redaktora) pre svoju nekompetentnosť a neschopnosť nedokázali zistiť,“ uzavrel Kollár.