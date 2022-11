Problémy v slovenskom zdravotníctve pretrvávajú a najnovšie prilial olej do ohňa práve predseda parlamentu. Boris Kollár (Sme rodina) sa totiž v diskusnej relácii televízie TA3 V politike nechal počuť, že pripúšťa odchod z vládnej koalície.

Ak tisíce lekárov podajú výpovede a dôjde k rozvratu zdravotníctva, hnutie Sme rodina odíde z vlády. Vyhlásil to v nedeľu šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár. Spolu s lídrom SaS Richardom Sulíkom sa zhodli na tom, že tlak zo strany Lekárskeho odborového združenia pri rokovaniach s vládou začína naberať črty vydierania.

"Pokiaľ by malo 3 000 lekárov odísť preč, tak my ideme tiež, nemôžem byť niekde, kde sa rozvráti zdravotnícky systém. (...) Nepodpíšem sa pod to, nebudem chodiť po uliciach v obrnenom transportéri," uviedol Kollár. Sulík si myslí, že ide o politické divadlo a hnutie z vlády neodíde. V prípade, že k dohode s lekárskymi odborármi nedôjde, Sulík hovorí o vine premiéra a celej vlády. Kollár si však nemyslí, že Eduard Heger zlyhal.

Šéf parlamentu podotkol, že také vysoké zvýšenie platu ako lekárom, nemal v štáte nikto. "Aj my sme tlačili, aby vláda dorovnala prostriedky, a to dorovnala na úroveň platov v Českej republike," poznamenal. Myslí si, že veľa lekárov sa spamätá a vezme výpovede naspäť. "Musia sa už aj lekári cítiť blbo, čo tí odborári robia," skonštatoval s tým, že ak bude LOZ tlačiť viac, pôjde o vydieranie. Sulík s ním súhlasí a zhodujú sa aj v tom, že vláda má obmedzené možnosti.

Podľa Sulíka je problém aj na druhej strane, nielen na strane odborárov. Hovorí o extrémnom manažérskom zlyhaní na strane vlády. "Tu má maslo na hlave OĽaNO, v plnom rozsahu, či už preto, lebo nevyjednávali, alebo preto, že tu bol najprv neschopný minister zdravotníctva, teraz je tam slabý minister, alebo tiež preto, že dali zlých manažérov do štátnej poisťovne, respektíve nemocníc," vymenoval predseda SaS.

Kollár súhlasí že v nemocniciach je často zlý manažment, kde sú za riaditeľov dohadzovaní "kamaráti". Hlbší problém ale vidí v tom, že najťažšie výkony sú v štátnych nemocniciach, kde sú potom finančné problémy. Podotkol tiež, že patálie v zdravotníctve sú dlhodobé a podpísala sa pod ne každá vládnuca garnitúra.