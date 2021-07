Ústavný súd rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nemá oporu v ústave. Kollár sa ju preto rozhodol zmeniť. Už na zvolanú júlovú mimoriadnu schôdzu parlamentu chce doplniť ústavný zákon, ktorým by umožnil konanie referenda o predčasných voľbách. Poslanec za SaS Ondrej Dostál mu ale cez sociálnu sieť odkázal, že to nie je možné: „Pán Kollár by si mal lepšie naštudovať rokovací poriadok orgánu, na čele ktorého stojí. Program mimoriadnej schôdze nie je podľa rokovacieho poriadku možné meniť ani dopĺňať o nové body.“

Predseda SaS Richard Sulík tvrdí, že priamu demokraciu podporuje, má to však svoje ale... „Boli sme pripravení považovať úspešné referendum, v ktorom by občania žiadali predčasné voľby, za záväzné,“ povedal Sulík. Predseda liberálov ale nepovažuje za správne, ak sa má narýchlo a chaoticky meniť ústava. Ondrej Dostál poukazuje aj na fakt, že v tej istej veci môže parlament rozhodovať iba raz za pol roka, a iba nedávno taký ústavný zákon schválený nebol.

Kollár sa s tým ale nezmieril, práve naopak, ostro sa pustil do svojho koaličného partnera. „SaS vždy zaujíma len záujem a blaho podnikateľov a na ľudí kašlú. Vôbec sa nedivím ich reakcii. Kedy oni už len stáli na strane ľudí...,“ napísal Kollár na sociálnej sieti.