Napriek tomu, že napätie vo vládnej koalícii je každým dňom väčšie a líder OĽaNO dokonca otvorene hovorí o jej možnom rozpade, preferencie troch vládnych strán za uplynulé dva mesiace stúpli. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Popularita SaS tak k začiatku júna stúpla na 11,1 percenta, čo je takmer o percento viac ako v apríli. Polepšila si tiež strana Veroniky Remišovej Za ľudí, ktorá prvýkrát od začiatku roka presiahla 3-percentnu úroveň popularity. Preferencie OĽaNO sa od apríla nezmenili, vo voľbách by hnutie získalo 8,1 percenta hlasov.

Čierneho Petra si však vytiahol Boris Kollár a jeho Sme rodina. Hnutie sa od apríla výrazne prepadlo, v prieskume skončili s výsledkom 5,6 percenta. Napriek schváleniu hlavného predvolebného sľubu o výstavbe nájomných bytov zaznamenala strana najhorší výsledok od februára 2021, teda z obdobia tesne pred rozpadom vlády Igora Matoviča. Stratou ďalších percent však Kollárovmu hnutiu hrozí prepad pod hranicu zvoliteľnosti do Národnej rady SR.

Šéf agentúry Focus a sociológ Martin Slosiarik hovorí, že posuny preferencie Sme rodina môžu byť len štatistickou chybou. Upozorňuje však, že elektorát tohto hnutia je hodnotovým nastavením bližšie k opozícii, predovšetkým k Hlasu. „V prípade narastajúcej nespokojnosti sa práve voliči tejto strany môžu presúvať aj medzi týmito dvoma politickými tábormi,” vysvetlil odborník.

Ak by sa voľby do Národnej rady konali koncom mája, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,3 percenta hlasov. Druhý v poradí by skončil Smer-SD (14,9 percenta). Do parlamentu by sa tiež dostali mimoparlamentné Progresívne Slovensko (9,1 percenta), Republika (6,8 percenta) a KDH (6,5 percenta).

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal 37 mandátov v parlamente, Smer-SD by mal 27, SaS 20 a Progresívne Slovensko 17. OĽANO by obsadilo v pléne 15 kresiel. Republika a KDH by mali zhodne po 12 postov a Sme rodina by malo 10 kresiel.

Zber dát sa konal od 25. do 31. mája na vzorke 1008 respondentov

