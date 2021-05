Na Slovensku sa pripravuje reforma inštitútu väzby. Problémom je hlavne kolúzna väzba, na čo upozorňuje aj Sme rodina. Čo je pre vás v tomto smere prioritou?

Prioritou je, aby sa inštitút kolúznej väzby nezneužíval, ale ani nenadužíval. V minulosti išli ľudia do kolúznej väzby vtedy, keď kolúzne konali, čiže ovplyvňovali svedkov alebo inak marili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Dnes zatvárame ľudí do kolúznej väzby iba preto, že by možno mohli kolúzne konať, čo je absolútny nezmysel. Je to, akoby sme začali zatvárať podnikateľov, ktorí sú platcami DPH, iba preto, že síce nepodvádzajú s DPH, ale mohli by. V civilizovanom svete také niečo neexistuje. Vyšetrovateľ musí mať relevantný dôkaz, že osoba konala kolúzne a až potom ho obmedziť na slobode na nevyhnutnú lehotu, pokiaľ nevypočuje potrebných svedkov.

Advokáti na tento problém upozorňujú už niekoľko rokov. Prečo ste sa rozhodli riešiť to tiež?

Tento problém sme začali riešiť v septembri 2020 a intenzívne sme sa ním začali zaoberať po smrti generála Lučanského, ktorého som osobne poznal. Kolúzna väzba nemá vyústiť do toho, aby si niekto siahol na život a nemá byť ani trestom. Ľudia v kolúznej väzbe sú stále nevinní. Ak súd dokáže ich vinu, budú odsúdení a svoje pochybenia si odsedia. Ale dovtedy sú stále nevinní a od začiatku k nim pristupovať ako k zločincom je obrovský problém.

Ak sa im vina nepreukáže, sú totiž nielen doživotne psychicky zdecimovaní, ale aj vyčlenení zo spoločnosti, prichádzajú o prácu, rodinu, sú navždy pošpinení. A to, že dostanú odškodné 50 eur, to nemyslíte vážne? Európsky výbor CPT (Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu), ktorý bol u nás na kontrole, nám jasne povedal, že čo sa týka podmienok kolúznej väzby, nespĺňame podmienky modernej Európy 21. storočia.

Čo konkrétne bude teda vaša strana chcieť zapracovať do zákona o väzbe?

V prvom kole navrhujeme iba skrátenie kolúznej väzby. My chceme tri, pani ministerka spravodlivosti päť mesiacov. Musíme sa niekde stretnúť. Sme ochotní ustúpiť na štyri. Pani ministerka chce výnimky, ktoré by prakticky na nikoho nemuseli platiť, takže tie výnimky budeme chcieť určite upraviť.

Ako bude vaša strana postupovať, ak ministerka Kolíková odmietne zásadne upravovať podmienky väzby v zmysle lehoty a bude trvať iba na zlepšení podmienok výkonu väzby?

V tom prípade sa naša strana zachová tak ako vždy v prospech ľudí, nie v prospech pani ministerky.

Na snímke predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) Zdroj: TASR/ Jakub Kotian

Nejeden advokát sa už tiež vyjadril, že v podmienkach kolúznej väzby nie je možné vydržať viac ako 3 mesiace bez psychických následkov. Nebojíte sa, že pri tomto silnom mediálnom tlaku bude musieť Slovensko niektorých zadržaných odškodniť?

Odškodňovanie 50 až 60 eur za deň je jedna vec, ale je to absolútne nič oproti tomu, že ten človek je už do konca života odpísaný. Odsúdenie ako také by vás malo poučiť, napraviť a spraviť z vás po vykonaní trestu možno lepšieho človeka.

Podmienky kolúznej väzby sú však neporovnateľné s podmienkami výkonu trestu odňatia slobody po právoplatnom odsúdení, kde môžete pozerať televíziu, chodiť do práce, máte častejšie vychádzky, socializujete sa s inými väzňami, ale aj samotná cela je úplne iná ako cela v kolúznej väzbe. Byť rok v cele cca 3 m² bez okna, teda bez denného svetla, pohybu, keď vás každú pol hodinu budia? Prepáčte, ale to z vás lepšieho človeka určite nespraví a priznáte sa aj k tomu, že ste ukradli Monu Lisu.

S ministerkou Kolíkovou a premiérom ste boli na návšteve vo väznici. Prečo ste sa rozhodli pozrieť si priestory práve v Bratislave, kde sú najlepšie a aký bol váš dojem?

