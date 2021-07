Koaličné hnutie Sme rodina zablokovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Verejne to priznal predseda Sme rodina a Národnej rady SR Boris Kollár. Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania covid preukazov, tzv. GreenPassov. V piatok sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu, Kollár však hovorí o jej preložení na neskôr. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že sa dohodli na preložení novely na schôdzu so začiatkom 22. júla. Dovtedy sa budú podľa jeho slov snažiť „vychytať muchy“ v návrhu.

„Mrzí ma, že vzniklo veľa dezinformácií pri snahe prijať zákon, ktorý mal byť dnes predložený v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente a hnutie Sme rodina ho zablokovalo,“ uviedol Kollár. Odmieta, že by to hnutie robilo pre politický výtlak, ako aj ich označenia za antivaxerov. Deklaroval, že to robia pre ľudí, aby ešte viac nepolarizovali spoločnosť. „Hnutie Sme rodina nikdy nedovolí, aby sa robili dve kategórie občanov,“ poznamenal. Zároveň podľa vlastných slov nechce, aby sa pre platenie za testy na COVID-19 finančne zruinovali občania, ktorí sa nechcú alebo nemôžu ísť očkovať.

Boris Kollár a jeho strana zablokovali možnosť schváliť pripravený návrh z dielne ministra zdravotníctva. Zdroj: Jaroslav Novák/TASR

Šokujúci krok Sme rodina vyvolal reakciu zo strany ďalšej koaličnej strany, konkrétne SaS. Keďže návrh neprešiel, liberálni poslanci v hlasovaní v parlamente nepodporili bonus a lotériu. Sme rodina s návrhom podľa Sulíka súhlasila, ale na poslednú chvíľu „otočila“ a návrh zablokovala. Tým sa jeho schvaľovanie posunulo o mesiac. Šéf SaS to považuje za nekorektný postoj. „Rokovania trvali celé hodiny, dospeli sme k spoločnej dohode. Spočívala v tom, že sme chceli jeden motivačný balíček, lotériu a odmeny, o čom si my nemyslíme, že je najšťastnejšie, ale okej. Malo to ísť v jednom balíčku s tým, že zaočkovaní budú mať viac slobôd,“ vyhlásil Sulík na piatkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že v koalícii na tom bola zhoda a Sme rodina s tým súhlasila aj na rokovaní vlády. Dodal, že viac slobody pre zaočkovaných podporila Sme rodina aj na koaličnej rade.

