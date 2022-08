Predseda parlamentu Boris Kollár (57) sa nedávno stal otcom dvanásteho dieťaťa. Je známe, že sa im venuje a v rámci možností sa o ne stará. Aký bol však on ako dieťa? Prezradila to jeho mama.

Keď Boris Kollár oslavoval 14. augusta narodeniny, na facebooku jeho strany Sme rodina sa objavilo špeciálne prekvapenie, ktoré mu kolegovia pripravili. Oslovili jeho mamu Annu a tá mu pred kamerou zagratulovala. Vo videu však prezradila toho viac.

Vstávanie bol kríž

Anna Kollárová povedala, že bol pre ňu prirodzene v detstve najkrajšie, najmúdrejšie a najposlušnejšie dieťa. "Boli dni, keď bolo horšie, ked bol veľmi zlý, ale vyrovnalo sa to dňami, keď bol kľud a pohoda. Bol živý a bol výmyselník, ale dalo sa to vydržať."

Posťažovala si, že mala s ním problém vstávať do školy keď už bol väčší. "V noci nechcel spať a ráno som ho nemohla dostať z postele," skonštatovala s tým, že to bolo zložité obdobie pre ňu, aby nemeškal do školy. "V škole bolo raz dobre raz zle... učiť sa mu nechcelo," povedala. Ale to, čo ho zaujímalo, tak si preštudoval. "Školu sme prežili," skonštatovala.

Čo najhoršie vyviedol?



"Všeličo bolo. Ale pre mňa najhoršie bolo, že veľmi rád športoval, chodil na bicykli a boli úrazy. Raz si rozrazil celú sánku. Doniesol mi ho chlapec od susedov v plachte, že spadol z bicykla na obrubník. To bolo pre mňa najhoršie, tie úrazy. To bolo hrozné. Lyžoval v Červenj hviezde, aj tam som sa bála, aby k niečomu nedošlo," prezradila.

Čím mamu najviac prekvapil? Čítajte ďalej!