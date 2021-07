Šéf koaličnej strany podčiarkol, že sám je zaočkovaný a vyzýva na to aj ľudí. Politikov i médiá vyzval, aby neprispievali k rozoštvávaniu verejnosti. Upozornil na eskaláciu napätia a nedoriešené problémy s pendlermi. „Teraz sa treba zomknúť. Preto sme sa takto rozhodli, že nemôžeme dopustiť, aby sme kategorizovali ľudí. Nie sme žiadni antivaxeri, ja som zaočkovaný aj moja rodina je zaočkovaná,“ skonštatoval Kollár a vyzval na očkovanie všetkých občanov.

Takzvaný očkovací zákon nepodporuje hnutie podľa jeho slov aj preto, že doteraz dostali len prísľuby od rezortu zdravotníctva o tom, že niekoľko PCR testov by sa mohlo preplácať a že antigénové testy by mohli byť len za manipulačný poplatok.

Hnutie je podľa jeho slov ochotné návrh podporiť až vtedy, keď bude medzi ľuďmi "absolútna rovnosť". Podčiarkol, že nemožno nikoho ekonomicky ani inak nútiť k očkovaniu. Poukázal na to, že sú aj takí ľudia, ktorí sa nemôžu pre zdravotné dôvody zaočkovať alebo majú vážne obavy. Dodal, že takýmto ľuďom sa nemožno vysmiať, ale treba ich pochopiť.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár prezradil, že jeho poslanci sú proti novele zákona týkajúcej sa COVID preukazov. Zdroj: Jakub Kotian

Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský poznamenal, že aj na rokovaniach koaličnej rady sa postupne menili vyjadrenia k preplácaniu testov a napokon prišiel návrh, že niekoľko testov by sa hradiť mohlo. Dohoda podľa neho znela, že do štvrtka (22. 7.) sa dohodnú na presnom počte testov, no nestalo sa. Nevysvetlila sa podľa jeho slov ani dostupnosť testov pre ľudí, ktorí by ich podľa platných opatrení potrebovali.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hovorí o tom, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.