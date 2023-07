"Absolútne odmietam odstúpiť pre to, že som chránil život a zdravie svojho dieťaťa," povedal Kollár na utorkovej tlačovej konferencii. Dodal, že keby nebola príčina, nikdy nenastane následok. "Keby som bol lotor, keby som bol násilník, keby som bil ženy len tak z plezíru, že prídem domov a je teplé pivo a napadnem ženu, tak by som určite odstúpil," vyhlásil. Zároveň sa ospravedlnil svojim deťom, ako aj ženám, ktoré sa touto situáciou cítia dotknuté.

Šéf parlamentu vyhlásil, že je proti násiliu na ženách a vyzval mužov, aby prestali útočiť na ženy, no zároveň vyzval aj na to, aby prestali týrať deti. Keď sa Sme rodina dostane do parlamentu, chcú podľa neho predložiť "tvrdý" zákon, ktorý by mal ochrániť ženy a deti. Kritizoval médiá za nevhodné pokrývanie kauzy, myslí si, že to škodí aj jeho deťom.

Kollár tvrdí, že sa prekrúcajú jeho slová, keď sa hovorí, že by urobil fyzický útok znova. "Povedal som, že urobím to znova, že budem chrániť zdravie a život všetkých mojich detí, keď budú napadnuté. Budem ich brániť, akými prostriedkami, to by sa uvidelo podľa toho, čo by sa udialo," vysvetlil.

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Kollára z funkcie sa má začať v utorok od 14.00 h. Iniciovali ju nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Šéf parlamentu priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany.

Parlament nebol o 14:00 uznášaniaschopný

Mimoriadne rokovanie Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie sa popoludní nezačalo. Parlament totiž nebol uznášaniaschopný, prítomných bolo len 66 poslancov. Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO) preto odložil začiatok schôdze o polhodinu, teda na 14.32 h.

Nevyšiel ani druhý pokus

Ďalší pokus o začiatok mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) sa začne v stredu (5. 7.) od 9.00 h. Oznámil to v pléne podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) po tom, ako sa ani na druhýkrát nepodarilo v utorok začať rokovanie. Parlament nebol uznášaniaschopný, prezentovalo sa len 71 poslancov z potrebných 76.

Mimoriadnu schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Apelujú na vyslanie signálu z parlamentu, že domáce násilie sa netoleruje. Kollár v utorok zopakoval, že odstúpiť nemieni. Za jediný dôvod svojho odvolávania označil to, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa.

Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci, členovia klubov SaS i OĽANO. Líder obyčajných ľudí Igor Matovič už skôr vyzval Kollára, aby sa ospravedlnil za výrok, že by to urobil aj opätovne. Ak to neurobí, chcel hlasovať za jeho odchod. Za Kollárovo odvolanie plánujú hlasovať aj viacerí nezaradení poslanci. Smer-SD avizoval, že sa na schôdzi nezúčastní. Poslanci okolo Petra Pellegriniho neprídu v plnom počte, na prípadnom hlasovaní sa však zúčastnia a zrejme odvolávanie podporia.